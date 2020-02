Tạo mọi điều kiện hỗ trợ công dân làm thủ tục cấp hộ chiếu

Sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm, số lượng công dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tăng đột ngột, dẫn đến việc tiếp nhận hồ sơ bị quá tải.



Cán bộ Công an tỉnh hướng dẫn công dân về thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu



Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về xuất, nhập cảnh, từ ngày 2/2/2020 đến ngày 29/4/2020, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh sẽ thực hiện làm việc vào ngày Chủ nhật hàng tuần để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam.

Đồng thời, qua thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân cần cấp hộ chiếu để đi nước ngoài chữa bệnh, công tác nhưng bị ốm đau, già yếu hoặc vì lý do đặc biệt nên gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến cơ quan công an làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu.

Do đó, trong năm 2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố rà soát các trường hợp cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh bị bệnh tật, già yếu hoặc vì các lý do đặc biệt gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến cơ quan công an làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu để bố trí lực lượng, phương tiện tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu lưu động tại nơi chữa bệnh, công tác, cư trú của người dân.

Đề nghị quần chúng nhân dân thuộc các trường hợp nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

