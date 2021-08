Công an tỉnh triển khai công tác đặc xá năm 2021

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2021.



Hiện tại, có 44 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Chuẩn bị cho công tác xét đặc xá dịp Quốc khánh năm nay, căn cứ hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thành lập hội đồng xét, đề nghị đặc xá năm 2021, tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục xét, đề nghị đặc xá năm 2021 theo đúng quy định của Luật Đặc xá.

Theo quy định, điều kiện của người được đặc xá bên cạnh ý thức cải tạo tốt thì còn phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí. Vì vậy, Công an tỉnh chỉ đạo Trại tạm giam hướng dẫn, tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân gia đình, đôn đốc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ dân sự khác.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh chỉ đạo Trại tạm giam có kế hoạch tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập các nội dung quy định tại điểm C, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, yêu cầu phạm nhân cam kết sau khi được đặc xá sẽ trở về nơi cư trú, trình báo với chính quyền địa phương đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước để trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm tội.

Khi nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, phải làm đầy đủ thủ tục và thông báo ngay bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi người được đặc xá về cư trú những thông tin cần thiết liên quan đến người được đặc xá. Trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát thì hướng dẫn phạm nhân liên lạc với thân nhân để trực tiếp đến Trại tạm giam đón họ về nơi cư trú sau khi được đặc xá.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình người được đặc xá trở về địa phương; đôn đốc người được đặc xá ra trình diện; chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể, tổ chức xã hội ở xã, phường, thị trấn nắm bắt hoàn cảnh từng người được đặc xá trở về; gặp gỡ, động viên, giáo dục, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, tránh mặc cảm, xa lánh.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội ở địa phương hỗ trợ, tiếp nhận, tạo điều kiện tìm việc làm cho người được đặc xá ổn định cuộc sống, tránh tái phạm tội. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kịp thời phát hiện người đặc xá không về nơi cư trú để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh với các trường hợp tái phạm tội.

Minh Ánh

(Công an tỉnh)