Hàng trăm phương tiện đến từ các vùng có dịch được yêu cầu quay về địa phương

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại các chốt kiểm soát.



Trong ngày hôm nay (20/7), lực lượng công an đã tham mưu chính quyền cùng cấp ra quyết định xử phạt đề nghị phạt tiền 26 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 27.500.000 đồng.

Lực lượng công an tại 9 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh kiểm tra 7.030 lượt phương tiện và hơn 18.150 lượt người.

Qua công tác kiểm tra và khai báo y tế đã yêu cầu trở lại địa phương 252 xe đến từ các vùng có dịch.

Chí Kiên

(Công an tỉnh)