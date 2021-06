Công an Sông Lô cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đạt 80%

Thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử do Công an tỉnh phát động, từ tháng 3 đến nay, Công an huyện Sông Lô xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm, tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn 17/17 xã, thị trấn.



Người dân huyện Sông Lô đến làm CCCD vào buổi tối.





Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cấp CCCD gắn chíp điện tử trên hệ thống loa truyền thanh các phường, phát tờ rơi thông tin về thời gian, địa điểm cấp CCCD; tăng cường cán bộ cơ sở “gõ từng nhà, rà từng người”, sử dụng mạng xã hội Zalo để tuyên truyền, kết nối thông tin giữa cán bộ công an với nhân dân, vận động mọi người đi làm CCCD theo quy định.

Công an huyện huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thực hiện việc cấp CCCD 24/24h. Bố trí những CBCS thành thạo khai thác dữ liệu dân cư, kỹ thuật lăn tay danh chỉ bản, xử lý tốt công nghệ thông tin… từ các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn bổ sung nhân lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ CCCD...

Đáng lưu ý, Công an huyện đã nghiên cứu, bố trí dây chuyền thu nhận hợp lý, khai thác tối đa hiệu suất máy móc, từ việc khai thác dữ liệu dân cư đến thu nhận ảnh chân dung, vân tay, phiếu thu nhận, giấy trả hẹn với phương châm “không để máy chờ, không để thời gian chết”, rút ngắn thời gian thu nhận hồ sơ từ 5 phút xuống còn 3phút/hồ sơ.

Nhờ vậy, tính đến hết ngày 8/6, Công an huyện đã thu thập thông tin, tiếp nhận 60.120/75.368 hồ sơ cần thu thập, đạt 80%.

Thời gian tới, Công an huyện Sông Lô chỉ đạo công an các phường xã, thị trấn tập trung rà soát, thống kê, lập danh sách chính xác số công dân trên địa bàn thuộc diện cấp CCCD nhưng chưa thu nhận hồ sơ, trong đó lưu ý đến các đối tượng người già, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, người đi làm ăn xa, người không cư trú trên địa bàn, người không có thời gian đi làm CCCD hoặc có vướng mắc về hồ sơ…

Đồng thời, Công an huyện tiếp tục huy động lực lượng công an cơ sở “đi từng nhà, gặp gỡ từng người” vào các khung giờ ít người dân đến làm CCCD để lập danh sách vận động mọi người đi làm CCCD, phấn đấu hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện, đạt yêu cầu, tiến độ đề ra với kết quả cao nhất.

Dự kiến ngày 25/6/2021, Công an huyện Sông Lô sẽ phấn đấu hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi đang sinh sống trên địa bàn.

Tin, ảnh: Lan Hương

(Công an tỉnh)