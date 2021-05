Xử phạt nghiêm những trường hợp để động vật nuôi tấn công người khác gây hậu quả nghiêm trọng

Hiện nay, nhu cầu nuôi chó, mèo đặc biệt là các giống chó có nguồn gốc từ nước ngoài, bản tính hung dữ, nguy hiểm, có thể trạng lớn như Pitbull, Rottweiler, chó ngao Tây Tạng, Becgie… của người dân ngày càng có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, hầu hết người dân chưa có các biện pháp quản lý chặt chẽ, không đeo rọ mõm, không xích giữ chó, không có người dắt chó ra nơi công cộng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ thả rông chó chạy ra đường gây tai nạn giao thông hậu quả rất nghiêm trọng hoặc bị chó tấn công gây thương tích, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Điển hình như ngày 20/5/2021, tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra vụ việc 2 người đàn ông bị một con chó giống Pitbull nặng gần 60kg tấn công, hậu quả làm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng, gây ra tâm lý hoang mang, bất an trong nhân dân.

Chủ động phòng ngừa

Để chủ động phòng ngừa, không để các vụ việc tương tự nêu trên xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân về kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, cảnh giác khi tiếp xúc với các giống chó có nguồn gốc từ nước ngoài, bản tính hung dữ, nguy hiểm, có thể trạng lớn.

Khuyến cáo các hộ dân nuôi chó phải thực hiện nghiêm việc đeo rọ mõm, xích giữ chó và phải có người dắt chó đi ra nơi công cộng, tiêm vắc xin phòng bệnh theo quy định.

Tập trung rà soát, lập danh sách các hộ gia đình nuôi chó, nhất là các giống chó có nguồn gốc từ nước ngoài, bản tính hung dữ, nguy hiểm, có thể trạng lớn để tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết thực hiện “5 không”, cụ thể là: không nuôi chó, mèo khi không khai báo với chính quyền địa phương; không nuôi chó, mèo khi không tiêm phòng bệnh dại; không nuôi chó, mèo thả rông; không để chó, mèo cắn người; không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.

Chủ động tham mưu cho địa phương bổ sung quy định bắt buộc đối với các hộ nuôi chó, mèo phải đảm bảo an toàn, vệ sinh gắn với việc thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống văn hóa, cộng đồng văn mình, tiến bộ tại các khu dân cư.

Đồng thời tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thú y, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Chế tài xử lý

Về chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi đã được quy định trong Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo Nghị định số 04, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nuôi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng là 1.000.000 - 2.000.000 đồng (trong khi Nghị định 90 quy định phạt 600.000 - 800.000 đồng).

Trong Luật Thú y cũng đã quy định, những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự.

Chí Kiên

(Công an tỉnh)