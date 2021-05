Ngăn chặn nguy cơ bùng dịch từ người nhập cảnh trái phép

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm một số ca nhiễm Covid-19 mới. Đáng nói, đợt bùng phát dịch lần này, qua điều tra dịch tễ, truy vết của cơ quan công an và cơ quan y tế xác định, đều liên quan đến yếu tố người nước ngoài (NNN). Do đó, với vai trò nòng cốt, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố siết chặt công tác quản lý NNN; quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép nói chung, NNN nhập cảnh trái phép vào địa bàn nói riêng.



Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường kiểm tra tại cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm siết chặt công tác quản lý người nước ngoài.





Người nhập cảnh trái phép - vấn đề "nóng"

Ngày 3/5/2021, Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện 9 người Trung Quốc cư trú tại số nhà 19 đường Ngô Gia Tự, phường Khai Quang nhưng không có hộ chiếu và thị thực.

Điều tra mở rộng, Công an tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra 5 địa điểm trên địa bàn phường Liên Bảo và phường Khai Quang. Kết quả, đã phát hiện tổng số 52 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép.

Gần đây nhất, sáng 6/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Phúc Yên phát hiện 4 người không đeo khẩu trang. Quá trình lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng xác minh được, các đối tượng trên đều đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Từ thực tế trên cho thấy, nhập cảnh trái phép đang thật sự trở thành vấn đề đáng lo ngại và có thể là nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch trên địa bàn.

Những đối tượng nhập cảnh trái phép này có nguy cơ trở thành mối đe dọa khiến nỗ lực chống dịch của chính quyền và nhân dân cả tỉnh “đổ sông, đổ bể” nếu như không được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh.

Nhất là, qua các vụ việc đã được xử lý, có những đối tượng vì hám lợi mà bất chấp các quy định của pháp luật. Mặc dù nhận thức được việc nhập cảnh trái phép là vấn đề nguy hại, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn cũng như công tác phòng, chống dịch của địa phương, song vẫn sẵn sàng tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào cư trú.

Điển hình như vụ việc liên quan đến 52 người Trung Quốc đã bị phát hiện, bắt giữ, cơ quan công an xác định, tất cả các đối tượng trên đều do Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1985, ở phường Liên Bảo đứng ra thuê nhà và tổ chức cho các đối tượng lưu trú trên địa bàn.

Ngay sau khi làm rõ vụ việc, chiều 4/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo thống kê, chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, phát hiện 62 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Siết chặt quản lý

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, trong đó, vai trò nòng cốt là lực lượng công an tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy rõ được nguy cơ tiềm ẩn từ yếu tố người nhập cảnh trái phép, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Từ đó, chủ động phát hiện, đấu tranh, thông báo với cơ quan công an những trường hợp nghi ngờ để kịp thời xử lý, ngăn chặn; tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như nhà nghỉ, khách sạn... cũng như phát huy vai trò công an xã chính quy ở cơ sở trong công tác nắm người, nắm hộ; xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT và xuất, nhập cảnh trái phép tại cơ sở.

Nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất, hiện nay, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng nhằm kiểm soát tình hình tốt nhất.

Tuy nhiên, để có thể ngăn chặn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trên địa bàn, nhất là nguy cơ đến từ người nhập cảnh trái phép rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trên hết, mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm ý thức trong công tác phòng, chống dịch và hãy trở thành một “trinh sát” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Khánh Linh