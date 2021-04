Công an huyện Sông Lô đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, Công an huyện Sông Lô triển khai đợt cao điểm tập trung cấp thẻ căn cước công dân (CCCD)trên địa bàn toàn huyện từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2021. Để hoàn thành nhiệm vụ, với tinh thần quyết liệt thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn, Công an huyện khẩn trương, làm việc xuyên đêm để đảm bảo đúng tiến độ.



Cán bộ Công an huyện Sông Lô hướng dẫn người dân thực hiện quy trình lấy vân tay làm CCCD.





Công an huyện đang triển khai tích cực việc cấp thẻ CCCD gắn chíp bằng hình thức lưu động cho người dân. Đơn vị còn tăng ca làm việc gần như xuyên đêm.

Tính đến hết tháng 3/2021, Công an huyện đã triển khai cấp CCCD lưu động cho 3 xã Lãng Công, Nhân Đạo, Quang Yên. Ngoài ra, thường trực cấp 24/24h tại Công an huyện để phục vụ người dân đến làm thẻ.

Lực lượng Công an huyện đã tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về thời gian, địa điểm cấp CCCD, các quy định trong công tác cấp, quản lý CCCD; đồng thời, công an khu vực đã gửi giấy mời đến từng hộ gia đình; hướng dẫn, tạo điều kiện cho công dân đến thực hiện thủ tục cấp CCCD được thuận lợi.

Theo ghi nhận tại các tổ lưu động, các thủ tục cấp CCCD thực hiện theo quy trình mới, được tích hợp vào máy tính, kết nối với thông tin dữ liệu Quốc gia về dân cư nên thực hiện khá thuận lợi.

Quy trình các bước gồm: Tra cứu nhập thông tin công dân trên hệ thống, chụp ảnh chân dung, lấy vân tay là có thể hoàn thiện hồ sơ. Công an huyện thống kê, rà soát trên toàn huyện có hơn 75 nghìn công dân trong diện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Hiện tại, Công an huyện đã tiếp nhận hơn 15 nghìn hồ sơ cấp CCCD, bình quân mỗi ngày tiếp nhận hơn 800 hồ sơ.

Đại úy Nguyễn Thị Dung, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Sông Lô cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip cho người dân, Công an huyện đang thực hiện nhiều giải pháp và huy động cán bộ làm xuyên đêm nhằm đảm bảo tiến độ cấp CCCD gắn chíp theo kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh.

Với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ, phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ”, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, giảm thời gian đi lại, chúng tôi tổ chức tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính, cấp thẻ CCCD gắn chip tại trụ sở Công an huyện và thực hiện lưu động tại các xã trên địa bàn huyện.

Chúng tôi luôn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thủ tục cấp căn cước từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm, làm cả ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân có nhu cầu”.

Đại úy Nguyễn Thị Dung cho biết thêm: “Tuy vẫn gặp nhiều khó khăn như người dân nhận thức về tầm quan trọng của việc cấp CCCD gắn chip mới chưa tốt, chưa chủ động đến làm việc; lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm việc ngày đêm vất vả chưa được hỗ trợ kịp thời… nhưng với phương châm “chiến dịch thần tốc”, quyết liệt và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Sông Lô sẽ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, phục vụ yêu cầu nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Gặp chị Đỗ Thị Thanh Huệ, xã Tam Sơn, huyện Sông Lô đến làm thẻ CCCD, chị chia sẻ: “Qua tìm hiểu, được các cán bộ công an tuyên truyền, giải thích rõ, bản thân tôi nhận thấy thẻ CCCD có gắn chíp điện tử độ bảo mật rất cao, thu thập nhiều dữ liệu thông tin của cá nhân khi đi công tác hoặc làm gì việc gì đó thì chỉ cần thẻ CCCD, không cần phải cầm các loại giấy tờ khác.

Tôi cảm thấy rất tiện lợi vì không phải mang nhiều giấy tờ tùy thân như trước đây mà chỉ cầm thẻ CCCD, tôi có thể sử dụng ở rất nhiều nơi, có nhiều tiện ích”.

Bà Bùi Thị Liêm, xã Đức Bác, huyện Sông Lô cho biết: “Tôi đến trụ sở Công an huyện làm CCCD gắn chip mới theo quy định, các đồng chí công an ở đây rất nhiệt tình hướng dẫn tôi các bước, thủ tục để hoàn thành hồ sơ cá nhân, đăng ký làm CCCD.

Tại đây, các cán bộ công an sắp xếp theo trình tự số người đến đăng ký, không xảy ra tình trạng chen lấn gây mất trật tự. Vì được phổ biến kỹ càng quy trình nên mọi người đến đều rất có ý thức, trách nhiệm.

Tôi cảm thấy rất hài lòng vì sự tận tâm, nhiệt huyết và thái độ làm việc khẩn trương của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đảm bảo người dân chúng tôi được làm thủ tục nhanh chóng nhất”.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, từng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sông Lô sẽ tiếp tục tập trung cao độ trong “chiến dịch” cấp CCCD, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Bài, ảnh: Huyền Linh