Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình "4 an toàn " tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Chiều ngày 9/11, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình "4 an toàn" về ANTT



Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc là đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, hàng ngày có nhiều khách hàng đến giao dịch công việc, dễ xảy ra tình trạng đối tượng xấu lợi dụng trà trộn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ công ty còn mỏng. Mô hình "4 an toàn về ANTT" được triển khai từ tháng 1/2020, đến nay đã đạt được những hiệu quả bước đầu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nổi bật là đã tạo sự gắn kết giữa thực hiện công tác chuyên môn với công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại công ty.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa công ty với chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng chặt chẽ hơn. Trong năm 2020, công ty không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

