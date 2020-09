Đề xuất cách tính thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Bộ Tư pháp cho biết, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư được đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 144/2017/NĐ-CP . Bỏ quy định về cách tính thời gian thực hiện tư vấn pháp luật do theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 144/2017/NĐ-CP tư vấn pháp luật được tính theo văn bản; bỏ các quy định về thủ tục thanh toán do đã được quy định tại Điều 15 của Nghị định 144/2017/NĐ-CP. Do vậy, dự thảo Thông tư chỉ đề xuất hướng dẫn về cách tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.