Thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu những tháng cuối năm

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là kết thúc năm 2022, đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp (DN) tăng tốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đề ra trong năm; chính vì vậy, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) cũng diễn ra mạnh mẽ.



9 tháng năm 2022, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên gia công xuất khẩu được hơn 1,6 triệu đôi giày. Ảnh: Thế Hùng

Hiện, toàn tỉnh có khoảng 500 DN có hoạt động XNK, trong đó có 400 DN có hoạt động XNK xuyên. Những tháng đầu năm, dịch Covid-19 xảy ra đã gây ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở một số DN, hoạt động giao thương, nhất là xuất khẩu bị hạn chế. Bên cạnh đó, biến động của giá nhiều loại nguyên, vật liệu ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động XNK của tỉnh khi thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào, chi phí vận tải hàng hóa tăng cao…

Trước tình hình đó, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là hỗ trợ các giải pháp giải quyết vấn đề nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, thúc đẩy phát triển sản xuất như hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết; tổ chức các buổi làm việc trực tuyến, trực tiếp với các đoàn nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; khuyến khích các DN đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tốt cơ chế “Một cửa quốc gia”, "Một cửa ASEAN”, hệ thống thông quan hàng hóa tự động VACCS/VCIS; áp dụng thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 100% số tờ khai XNK của các DN, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát xuất xứ hàng hóa nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồng thời tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho DN theo thẩm quyền; thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động SXKD của các DN nhằm phục vụ công tác theo dõi đánh giá số thu ngân sách Nhà nước (NSNN),...

Các DN trên địa bàn cũng đã chủ động khắc phục khó khăn, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường xuất khẩu, ổn định SXKD.

Đơn cử như ở Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của DN khi thực hiện công tác phòng chống dịch, có thời điểm nhiều lao động phải nghỉ để thực hiện cách ly y tế dẫn đến thiếu hụt lao động ở một số dây chuyền sản xuất.

Cùng với đó, giá cước vận chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế đều tăng; việc xuất khẩu bị hạn chế. Để linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế, công ty đã chủ động sắp xếp, bố trí lao động phù hợp; hạn chế tối đa chi phí phát sinh; cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao ở các thị trường châu Âu, Mỹ; khai thác thêm thị trường mới và làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động.

Nhờ vậy, 9 tháng năm 2022, công ty vẫn gia công, xuất khẩu được hơn 1,6 triệu đôi giày; tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động. Hiện, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu đến hết năm 2022, xuất khẩu được 2,3 triệu đôi giày.

Dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19, song với những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và tỉnh, đặc biệt là sự chủ động, linh hoạt thích ứng của các DN, hoạt động XNK của tỉnh trong 9 tháng năm 2022 có nhiều khởi sắc.

Theo số liệu từ Sở Công thương, 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch XNK của tỉnh ước đạt 19,6 tỷ USD, tăng 28,09% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng hơn 27% và nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 9,7 tỷ USD, tăng hơn 29% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/9, tổng số thuế XNK thu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.640 tỷ đồng, vượt 0,76% so với KH năm và tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là xe máy nguyên chiếc, linh kiện phụ tùng xe máy, máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện, linh kiện, phụ tùng ô tô; máy móc, thiết bị và phụ tùng; gỗ và sản phẩm từ gỗ; hàng dệt may,...

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị và phụ tùng tài sản cố định... Thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung vào 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó tập trung chủ yếu vào các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Nhằm tạo điều kiện cho các DN hoạt động SXKD hiệu quả, thúc đẩy hoạt động XNK những tháng cuối năm, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hóa trong các TTHC cho DN bao gồm các thủ tục hoàn thuế, thủ tục thông quan XNK, cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa - C/O; hỗ trợ DN khai thác tốt các FTA đã ký kết để tăng tốc sản xuất, xuất khẩu, đóng góp tích cực cho NSNN...

Lưu Nhung