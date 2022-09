Cục Thuế tỉnh chuẩn bị triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”

Triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 123 của Chính phủ, Thông tư số 78 của Bộ Tài chính, để khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, biết đến cũng như sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm chương trình “Hóa đơn may mắn” 2 đợt trên cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan Thuế giai đoạn 1, triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải PHòng, Quảng Ninh, Bình Định.



Để tiếp tục triển khai mở rộng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên phạm vi cả nước theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tại Công văn số 3199 của Tổng cục Thuế, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh.

1. Đối tượng tham gia chương trình: Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan Thuế (bao gồm cả HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Trong đó:

- HĐĐT có mã của cơ quan Thuế: Gồm 34 ký tự và là duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế/hệ thống của đơn vị do cơ quan thuế ủy quyền tạo ra.

- HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền: Gồm 23 ký tự (có dấu phân cách để thể hiện loại hóa đơn, năm phát hành hóa đơn).

2. Mục tiêu chương trình:

- Khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế.

- Tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua.

- Khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

3. Phạm vi thực hiện chương trình:

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được áp dụng trên địa bàn tỉnh đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn tỉnh quản lý.

4. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích với giá trị giải thưởng hấp dẫn.

5. Lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trên hệ thống HĐĐT tập trung của ngành Thuế.

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu), không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

- Hội đồng giám sát có trách nhiệm xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt.

6. Công bố thể lệ chương trình và công bố kết quả:

Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức công bố thể lệ chương trình và công bố người trúng thưởng trên Website của Cục Thuế (https://vinhphuc.gdt.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

7. Một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp:

- Trường hợp doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc khi lập HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền, vui lòng liên hệ với cơ quan Thuế để được hỗ trợ kịp thời.

- Trường hợp doanh nghiệp cố ý hoặc từ chối xuất HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì cơ quan Thuế sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn theo quy định.

8. Kênh tiếp nhận thông tin phản ánh:

- Số điện thoại: 0211.3722.960/ 0211.3843.444.

- Email: ctvinhphuc.vph@gmail.com.

Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” mà Cục Thuế tỉnh dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian tới. Cục Thuế tỉnh thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn được biết và tích cực hưởng ứng, tham gia.

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh)