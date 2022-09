Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn

Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHKT, áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH)… Qua đó, giúp các DN, cơ sở công nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường.



Nhiều DN, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã chủ động áp dụng sạch hơn thông qua đầu tư đổi mới công nghệ. Trong ảnh: Được hỗ trợ từ chương trình khuyến công, đình anh Đào Quang Trinh, thị trấn Bá Hiến (Bình Xuyên) chuyên gia công cơ khí đã đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Đức Chung

SXSH được biết đến là giải pháp giúp thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng đầu vào. Áp dụng SXSH trong công nghiệp giúp các DN giảm phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường và góp phần cắt giảm chi phí sản xuất, hướng đến phát triển bền vững...

Để giúp các DN, cơ sở công nghiệp trên địa bàn từng bước tiếp cận công nghệ SXSH, tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn về SXSH cho cán bộ kỹ thuật, quản lý DN, cơ sở công nghiệp, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ DN áp dụng, đánh giá hiệu quả giải pháp SXSH...

Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi DN, cơ sở sản xuất Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) đối với việc tăng cường áp dụng quy trình SXSH, nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả SXKD, sức cạnh tranh cho sản phẩm. Góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Chính quyền các cấp, ngành chức năng cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ DN, cơ sở công nghiệp áp dụng các giải pháp SXSH. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, thông qua hoạt động khuyến công, hơn 160 DN, cơ sở công nghiệp trên địa bàn đã được hỗ trợ kinh phí để mua máy móc thiết bị sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường và xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng SXSH trong công nghiệp, với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng.

Hoạt động truyền thông, hỗ trợ kinh phí đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn; nhiều đơn vị áp dụng các giải pháp SXSH vào sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (TAL), KCN Bá Thiện II (Bình Xuyên) cho biết: Xác định việc áp dụng SXSH là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của đối tác, đặc biệt đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, nên ngay từ khi xây dựng công ty đã chú trọng đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, hút bụi, cũng như đầu tư trang thiết bị may, là ủi hiện đại.

Ngoài ra, công ty còn xây dựng không gian xanh trong khuôn viên, tạo không khí trong lành, môi trường làm việc thân thiện cho người lao động.

Theo ông Đỗ Văn Định, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công thương (Sở Công thương): Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, SXSH đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp vì nó không chỉ giúp các DN nâng cao hiệu quả sản xuất, tái sử dụng phế phẩm và bán thành phẩm có giá trị, tạo hình ảnh tốt hơn cho DN, mà còn giúp bảo vệ môi trường nơi làm việc, cải thiện sức khỏe cho người lao động và đưa công nghiệp phát triển bền vững.

Tiếp tục duy trì và mở rộng hơn nữa các hoạt động SXSH, bảo vệ môi trường trong sản xuất và tiêu dùng, hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, thời gian tới, đơn vị chú trọng vào công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Hỗ trợ nhân rộng các mô hình, giải pháp SXSH, các mô hình thân thiện môi trường, tái chế chất thải; xây dựng mô hình KCN, CCN, làng nghề sinh thái; xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu trong sản xuất và tiêu dùng.

Năm 2022, theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển Công thương tiếp tục hỗ trợ 32 DN, cơ sở công nghiệp mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 5 tỷ đồng.

Hải Nam