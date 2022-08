Nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất công nghiệp

Hoạt động liên quan đến hóa chất đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, môi trường sống. Do đó, rất cần các giải pháp căn cơ để chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn sự cố trong hoạt động hóa chất.



Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam (KCN Bình Xuyên) tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất. Ảnh: Nguyễn Lượng

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100 doanh nghiệp (DN) hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, có 6 cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, 7 cơ sở kinh doanh hóa chất. Trước các nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động hóa chất như rò rỉ, tràn xăng dầu; cháy nổ kho chứa vật liệu, nổ công nghiệp; vỡ bồn chứa, rò rỉ các loại hóa chất trong quá trình vận chuyển, sử dụng..., gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, nền kinh tế, tài sản và môi trường xung quanh, thời gian qua, Sở Công thương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, nêu cao vai trò chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, DN trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tiến hành kiểm tra hoạt động sử dụng tiền chất, việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động hóa chất; yêu cầu các DN hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh tự kiểm tra về tình hình quản lý hóa chất của các đơn vị.

Nhờ đó, phần lớn DN đã chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sự cố mất an toàn và có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Trong kiểm soát an toàn hoạt động hóa chất, nhiều DN đã chủ động bố trí nhân lực phụ trách và trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn, tuân thủ các thủ tục hành chính về quản lý hóa chất; xây dựng quy trình giám sát quá trình sản xuất, kinh doanh (SXKD), lưu trữ và sử dụng hóa chất, các quy định về xử lý, thải bỏ chất thải công nghiệp nguy hại; tổ chức huấn luyện kỹ thuật về an toàn hóa chất cho người lao động có liên quan đến hoạt động hóa chất.

Là DN chuyên sản xuất ắc quy các loại nên trong quá trình SXKD, Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam (KCN Bình Xuyên) phải lưu trữ và sử dụng rất nhiều loại hóa chất, trong đó có cả hóa chất độc hại.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra các sự cố rò rỉ, cháy, nổ hóa chất, những năm qua, công ty chủ động ban hành một số quy định, nội quy và biện pháp về an toàn hóa chất; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, đào tạo định kỳ kiến thức về an toàn hóa chất bằng nhiều hình thức; tổ chức diễn tập tình huống khẩn cấp liên quan đến tràn đổ hóa chất.

Tại khu vực lưu trữ Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (KCN Khai Quang), các hóa chất được lưu trữ theo khu vực quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Tại khu vực lưu trữ, các hóa chất được lưu trữ theo khu vực quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn và đều có bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất, hình đồ cảnh báo. Ngoài ra, để ứng phó với các sự cố hóa chất, cháy nổ, công ty cũng thành lập đội Ứng phó sự cố hóa chất, có nhiệm vụ tuần tra hằng ngày để kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở để xử lý kịp thời.

Đồng thời, trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ ứng phó cũng như bảo hộ chuyên dụng như đồng phục, ủng, găng tay chống hóa chất; khẩu trang; mắt kính; vòi rửa mắt, vòi tắm khẩn cấp; bộ dụng cụ ứng phó sự cố hóa chất…

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số DN hoạt động hóa chất chủ quan, lơ là, thụ động, thực hiện các quy định về quản lý an toàn hóa chất chưa đầy đủ, mang tính đối phó.

Vi phạm phổ biến là chưa xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, điều kiện SXKD hóa chất, báo cáo an toàn hóa chất; chưa tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động; sắp xếp, phân loại hóa chất trong kho chưa đúng quy định; thiếu bảng biểu trưng cảnh nguy hiểm ở từng khu vực lưu trữ hóa chất…

Ngoài ra, một số kho chứa hóa chất chưa bố trí rãnh thu gom hóa chất hoặc gờ chặn chất lỏng; khu vực SXKD, lưu trữ, sử dụng hóa chất chưa có bảng nội quy an toàn, bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn; chưa bố trí đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc.

Để khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực SXKD, sử dụng hóa chất, chủ động trong phòng tránh, ứng phó với nguy cơ sự cố hóa chất trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất; tổ chức kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động hóa chất; tăng cường xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát hoạt động lưu thông hóa chất trên thị trường…

Phùng Hải