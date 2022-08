438 dự án trong các khu công nghiệp còn hiệu lực

8 tháng năm 2022, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thu hút được 15 dự án FDI mới và 24 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 261 triệu USD (cấp mới 149 triệu USD; tăng vốn 112 triệu USD), bằng 28% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 87% kế hoạch năm 2022; thu hút 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.182 tỷ đồng, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 312% so với kế hoạch năm 2022.



Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Toto Việt Nam đang triển khai xây dựng tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Riêng trong tháng 8/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án, trong đó 1 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD và 4 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư đăng ký 1.750 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 10,98 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 8/2022 là 25,98 triệu USD và 1.750 tỷ đồng.

Đến ngày 15/8, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 438 dự án, gồm 94 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 24.196 tỷ đồng và 344 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.653 triệu USD.

Trong đó, có 381 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 87% tổng số dự án; 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,7% tổng số dự án; 36 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8% tổng số dự án; 5 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,3% tổng số dự án và 4 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 8/2022 của các dự án đạt 37,4 triệu USD và 40 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Khánh Linh