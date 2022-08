Sản lượng tiêu thụ điện tiếp tục lập đỉnh trong tháng 7

Trong tháng 7, nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc khiến sản lượng tiêu thụ điện ở các địa phương tiếp tục tăng mạnh. Có thời điểm, lưới điện vận hành quá tải gây ra tình trạng mất điện cục bộ, song ngành Điện lực đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Công nhân quản lý vận hành Điện lực Vĩnh Tường nâng công suất trạm biến áp phục vụ cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trưa 18/7, tiêu thụ điện tại miền Bắc lập đỉnh kỷ lục với công suất lên tới 22.800 MW, cao hơn khoảng 1.900 MW so với mức đỉnh của miền Bắc năm 2021.

Tính chung trong tháng 7, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống của EVN đạt 24,55 tỷ kWh, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 158,02 tỷ kWh, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành Điện lực cung ứng gần 400 triệu kWh, tăng 2,52% so với cùng kỳ, tăng gần 11% so với tháng trước. Đây cũng là lý do khiến hóa đơn tiền điện tháng 8 bị đội lên cao, gấp 2-3 lần so những tháng trước do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh.

Dự báo, trong tháng 8, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ nắng nóng không gay gắt; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

EVN dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 799,4 triệu kWh/ngày (tăng 14,8% so với cùng kỳ), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 44.545 MW.

Để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của người dân, cùng với nỗ lực khai thác các nguồn điện nhằm vận hành tối ưu hệ thống điện, ngành Điện lực khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối (buổi trưa từ 11h30-14h30, buổi tối từ 20h00-23h00).

Chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt điện) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn…

Tin, ảnh: Hà Trần