Hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động, nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) về khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, các sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững.



Nhờ sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, giảm chi phí điện năng và góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Lượng

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030, từ năm 2021 đến nay, các sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ... đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, tại các khu vực tập trung đông người như siêu thị, trung tâm thương mại, quảng trường và xây dựng các chương trình phóng sự về sản xuất và tiêu dùng bền vững, chống rác thải nhựa trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến khích DN sử dụng tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế.

Tham mưu lãnh đạo tỉnh trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế như: Giới thiệu các mô hình về đổi mới sinh thái, các mô hình điển hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững, các cơ chế ưu đãi cho các DN sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường; trao đổi về tiềm năng, nhu cầu của thị trường và khả năng cung ứng, phân phối sản phẩm thân thiện môi trường của các DN sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên địa bàn tỉnh; nhận định cơ hội cạnh tranh và thách thức tham gia vào chuỗi sản xuất tiêu dùng bền vững đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh đối với thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu;...

6 tháng đầu năm 2022, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức 153 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đảm bảo chất lượng, an toàn trong sản xuất, tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp; kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi; các quy trình, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, HACCP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… cho 11.750 lượt nông dân.

Thực hiện nhiều phóng sự tuyên truyền về đảm bảo chất lượng trong sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong chăn nuôi; duy trì 20 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tổ chức 6 gian hàng trong tỉnh kết nối, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; thực hiện 1 gian hàng quảng bá giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh; tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản an toàn vào các bếp ăn khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời, hỗ trợ được hơn 568 ha sản xuất rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 2 Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn; khảo sát, lựa chọn 30 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện tham gia hỗ trợ chứng nhận VietGAP năm 2022.

Nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới, sử dụng phế thải làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế; giảm tiêu hao năng lượng; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD); nghiên cứu phát triển các loại VLXD phù hợp với công nghệ thi công xây dựng hiện đại, tăng năng suất lao động, giảm giá thành các công trình, trong tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, cùng với việc thay thế, sửa chữa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết hợp sử dụng pin năng lượng mặt trời tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các tuyến đường nội tỉnh để giảm thời gian và rút ngắn quãng đường di chuyển của các phương tiện giao thông...

Với nhiều giải pháp thiết thực, nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững của người dân từng bước được nâng lên. Nhiều cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã từng bước khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo như lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời...; các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải...

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả khả quan song vẫn còn có một số nội dung nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động chưa được các ngành, địa phương quan tâm. Các DN hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh chủ yếu là DN vừa và nhỏ, một số DN sử dụng công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý còn hạn chế; do vậy, việc áp dụng hoạt động, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thực tiễn còn nhiều khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về sản xuất tiêu dùng bền vững; tuyên truyền, biểu dương các mô hình triển khai hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sản xuất tiêu dùng bền vững.

Duy trì, thúc đẩy và phát triển các hoạt động tổng thể về tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng, nguyên liệu; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải trong quá trình phát triển; hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý...

Hồng Nhật