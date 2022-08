Tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững

Dịch bệnh, tình hình kinh tế khó khăn đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của nhiều doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cũng như số thu ngân sách. Trong bối cảnh đó ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN, người nộp thuế (NNT) vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi hoạt động SXKD, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách Nhà nước (NSNN).

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, đạt 66% dự toán và tăng 8,4% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, đạt 66% dự toán và tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ SXKD đạt 14.125 tỷ đồng bằng 61% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ; các khoản thu từ đất đạt hơn 2.360 tỷ đồng, bằng 137% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ; các khoản thu phí, lệ phí đạt 1.479 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ…

Hầu hết các chỉ tiêu thu NSNN đều đạt và vượt dự toán. Song, nhìn nhận một cách khách quan, có thể thấy một số nguồn thu, khoản thu chưa đạt được như kỳ vọng. Đây là những hệ lụy, ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn. Thực tế, thời gian qua, không ít DN trên địa bàn đã phải thu hẹp, tạm dừng SXKD, thậm chí đóng cửa chờ giải thể; số tiền nợ đọng thuế vẫn ở mức cao.

Trước tình hình đó, cùng với các cấp chính quyền, ngành chức năng trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, hộ kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho NSNN.

Cục Thuế tỉnh đã triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KT - XH. Tích cực vào cuộc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình SXKD, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; thực hiện miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện miễn, giảm thuế cho 3.804 lượt NNT với số tiền được miễn giảm là 234 tỷ đồng; hoàn thuế GTGT cho 114 lượt NNT với số tiền thuế đã hoàn 2.597 tỷ đồng.

Hướng dẫn giải đáp 161 vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho NNT; hỗ trợ giải đáp trực tiếp cho hơn 10.800 lượt NNT tại bộ phận một và hàng trăm lượt NNT qua các kênh thông tin khác như: Zalo, Facebook và tại các hội nghị tập huấn.

Hỗ trợ, tạo thuận lợi giúp các DN, hộ kinh doanh từng bước phục hồi, ổn định SXKD trong bối cảnh dịch bệnh, tình hình kinh tế khó khăn Cục Thuế tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng, hoãn nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra…

Ngành cũng rất chú trọng đến công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi nhất cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, kê khai, nộp thuế; mở rộng áp dụng giao dịch điện tử với NNT như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Đặc biệt, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thành công áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn, đây là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh còn phối hợp với các cơ quan Công an, Hải quan, Quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… Qua đó, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, khuyến khích, thu hút đầu tư vào địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Bên cạnh đó, để triển khai công tác thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu đạt kết quả tốt, Cục Thuế tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, kịp thời tuyên dương các đối tượng chấp hành tốt chính sách thuế, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các cá nhân, đơn vị, DN.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, cùng kết quả tích cực trong công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để ngành thuế Vĩnh Phúc hoàn thành thắng lợi mục tiêu thu NSNN năm 2022.

Trần Tỉnh