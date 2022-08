Ngỡ ngàng cây mít nhỏ "đẻ" nhiều quả khổng lồ

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, chị Thùy Dung ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch vui mừng khoe quả mít siêu to khổng lồ của gia đình khiến dân tình thích thú.



Quả mít siêu to của gia đình chị Thùy Dung ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch

Trọng lượng quả mít lên tới 50 kg. Khi mít chín, gia đình chị Dung mời cả xóm đến ăn cùng vì quả quá to. Bất ngờ hơn, năm 2021, cây mít này cũng ra 3 quả to, quả nặng nhất 35 kg, hai quả còn lại lần lượt có trọng lượng 18 kg và 25 kg.

Năm nay, cây mít tiếp tục “đẻ” thêm 2 quả mít khủng hơn, quả vừa lấy xuống nặng 50 kg, quả còn lại vẫn xanh nhưng trọng lượng ước hơn 40 kg.

Chị Thùy Dung cho biết: “Từ năm ngoái đến nay, cây mít của gia đình liên tục ra những quả khủng khiến cả nhà bất ngờ. Xóm em không nhà nào có cây mít quả siêu to như thế. Mặc dù mỗi năm thu hoạch gần 1 tạ mít, nhưng do trái to nên cả cây chỉ có 2-3 quả”.

Không chỉ cho sản lượng quả cao, chất lượng mít còn được bà con khen ngợi bởi múi dày, ngọt, giống với loại mít ống.

Cũng theo chị Dung, do trọng lượng quả mít lớn, nên gia đình không để tự chín cây. Khi bề mặt quả mít có dấu hiệu nứt thì sẽ được hái xuống, tránh không bị rụng. Sau đó, tiếp tục rấm 5-6 ngày là mít chín”.

Theo ghi nhận, cây mít mới trồng khoảng 5 năm nay nên vẫn còn nhỏ. Chiều cao khoảng 2-3m, thân cây to gần bằng bọng chân người lớn. Cây ra quả nào đậu quả đấy, tuy chỉ có 2-3 quả nhưng quả nào cũng rất to.

Dù trọng lượng mỗi quả mít lớn, nhưng gia đình chị Dung không dùng bất cứ vật dụng gì nhằm hỗ trợ việc trụ, đỡ, cho thấy cuống quả mít rất khỏe. Hiện tại, trên cây vẫn còn 1 quả to (hơn 40 kg) và đang được gia đình, người dân quan tâm, dõi theo sự phát triển với hy vọng trọng lượng quả sẽ đạt hoặc vượt mốc 50 kg.

Mít vốn là loài cây quen thuộc, gần gũi với các gia đình. Vào mùa mít chín, loại cây này luôn gây ngạc nhiên, thích thú cho nhiều người với những cây sai trĩu quả. Và với cây mít nhỏ, nhưng cho ra nhiều quả khổng lồ của gia đình chị Dung tiếp tục khiến mọi người bất ngờ.

Tin, ảnh: Hà Trần