Đảm bảo hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trước tình hình cháy, nổ và thời tiết diễn biến phức tạp, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4214 về việc đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); trong đó, giao các sở, ngành, địa phương đầu tư cơ sở vật chất, chủ động các phương án, khắc phục kịp thời khó khăn trong công tác PCCC & CNCH.



Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế (Bình Xuyên) tập huấn cho nhân viên về công tác PCCC. Ảnh Nguyễn Lượng



Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giai đoạn 2018 – 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 118 vụ cháy, làm 8 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 500 tỷ đồng và 33,8 ha rừng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng do hạ tầng giao thông và nguồn nước chữa cháy chưa đảm bảo.

Mặc dù công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, từng bước đi vào nền nếp, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy tại một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có hệ thống trụ nước, bến bãi lấy nước chữa cháy, đặc biệt tại khu vực nông thôn, khu dân cư tập trung, khu làng nghề truyền thống.

Mặt khác, diện tích mặt nước ngày càng bị thu hẹp dẫn đến việc xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy gặp khó khăn; tại các tuyến phố vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; nhiều đường, phố, ngõ vào các khu dân cư bị chắn bởi các loại cọc, cổng, rào..., hoặc cơ sở hạ tầng như điện, viễn thông, mái che… do các hộ dân lắp đặt, làm cản trở khả năng di chuyển của xe chữa cháy; tình trạng người dân họp chợ, bày bán hàng hóa tại một số nơi lấn chiếm khu vực trụ nước gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước, ảnh hưởng đến công tác PCCC&CNCH.

Là đơn vị chủ chốt trong công tác PCCC&CNCH, năm 2021, Công an tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 2 dự án: “Trung tâm đào tạo, huấn luyện PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc”, và “Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát PCCC khu vực thành phố Phúc Yên” với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 trụ sở làm việc của lực lượng PCCC gồm: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tại xã Thanh Trù (Vĩnh Yên); Trung tâm đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH tại xã Kim Long (Tam Dương); Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 tại phường Nam Viêm (Phúc Yên); Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tại xã Bình Dương (Vĩnh Tường); Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 tại thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch).

Năm 2021, Công an tỉnh đã phân bổ kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí địa phương để tổ chức huấn luyện, sửa chữa trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC&NCH thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC & CNCH.

Vừa qua, Công an tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tiếp tục thực hiện dự án: “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Vĩnh Phúc” và dự án “Mua sắm trang thiết bị phương tiện chữa cháy, CNCH”.

Theo đó, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã đầu tư: 1 xe thang, 6 xe CNCH, 9 xe chữa cháy thông thường, 7 xe chữa cháy công nghệ cao, 1 xe chữa cháy rừng, 3 xe chở nước với tổng kinh phí khoảng 260 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh đang quản lý sử dụng 71 phương tiện chữa cháy, CNCH cơ giới, trong đó có 32 xe chữa cháy, 7 xe CNCH, 2 xe thang, 3 xe chỉ huy, 1 xe chở máy bơm, 1 xe bơm, 2 xe mô tô chữa cháy, 2 xuồng chữa cháy và CNCH, 3 xe téc phun nước, 1 xe chữa cháy rừng và 17 máy bơm chữa cháy. Tuy nhiên, trong số 71 phương tiện hiện có 9 phương tiện cơ giới các loại hoạt động kém hiệu quả, cần thay mới.

Để khắc phục bất cập, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn gây ra, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4214 về việc đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện xây dựng, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng về PCCC gắn với quy hoạch xây dựng phát triển KT – XH của tỉnh.

Bố trí nguồn vốn, trình UBND tỉnh xem xét đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất về PCCC&CNCH; tăng cường rà soát, đánh giá thực trạng về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại các địa phương, doanh nghiệp, xem xét trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến công tác PCCC&CNCH; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH đến mọi tầng lớp nhân dân.

Hoàng Sơn