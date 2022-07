Kiểm soát, quản lý cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

Vào mùa mưa bão, giông lốc, gió giật mạnh khiến cây xanh rất dễ bị bật gốc, gãy đổ, gây nguy hiểm cho người dân sống xung quanh và những người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, việc tăng cường kiểm soát, quản lý hệ thống cây xanh đô thị rất cần thiết.



Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên cắt tỉa những cành cây có nguy cơ bị gãy, đổ trên đường Mê Linh, phường Khai Quang (Vĩnh Yên) Ảnh Nguyễn Lượng

Tốc độ đô thị hóa phát triển, việc chỉnh trang hạ tầng đô thị ngày càng nhiều hơn đã làm tác động không nhỏ đến độ bền chắc, bám trụ của cây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bật gốc, gãy đổ trong mùa mưa bão.

Tại tỉnh ta, đợt mưa lớn từ ngày 22-31/5 vừa qua đã khiến hàng chục cây xanh trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ. Riêng thành phố Vĩnh Yên có 2 cây to trên đường Tôn Đức Thắng và đường Phùng Dong Oánh (phường Khai Quang) bị bật gốc. May mắn là không gây thiệt hại cho người đi đường.

Mặc dù không xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản, song, tình trạng cây xanh bật gốc, gãy đổ khiến nhiều người dân lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Lan (đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo) chia sẻ: "Trước nhà tôi có cây sấu to, tán cây phát triển rất nhanh. Vào mùa mưa bão, gia đình rất lo lắng khi những cành cây lớn va đập mạnh vào cửa sổ, làm vỡ kính. Hơn nữa, gió giật mạnh sẽ khiến những cành cây bị gãy, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông".

Để giảm thiểu thiệt hại do cây đổ, cành gãy trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng người dân, Sở Xây dựng ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Theo đó, sở đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về cây xanh trên địa bàn, hạn chế tối đa tình trạng gãy, đổ, mất an toàn trong mùa mưa bão.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị làm dịch vụ công ích kiểm tra, rà soát chất lượng cây xanh, cây bóng mát có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp xử lý phù hợp; cắt tỉa cành, chặt hạ, dịch chuyển cây theo đúng quy định.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm kiểm tra, quản lý cây xanh thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác này nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gãy, đổ cây do nguyên nhân chủ quan.

Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hiện có hơn 12.000 cây xanh được trồng trên các tuyến phố. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, từ đầu tháng 6/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường kiểm soát và quản lý cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại các đường phố, trường học, công viên, vườn hoa và các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn.

Rà soát số lượng cây bóng mát có nguy cơ không an toàn để đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục; kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh theo đúng quy trình kỹ thuật, nhất là công tác gia cố cọc chống, cắt tỉa cây mới trồng để cây không bị nghiêng, gãy, đổ khi có mưa lớn.

Bố trí nhân lực, các phương tiện, máy móc đảm bảo hoạt động hiệu quả trong trường hợp cấp thiết ứng phó với các tình huống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai; tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các trường hợp cây đổ, cành gãy.

Theo Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, hiện, công tác cắt tỉa, kiểm tra cây xanh vẫn đang được đơn vị duy trì. Tính đến nay, đơn vị đã cắt tỉa được hàng chục nghìn cây xanh, giúp người dân trên địa bàn yên tâm hơn về vấn đề cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão.

Theo dự báo năm nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết sẽ có diễn biến cực đoan hơn, mưa, bão, lũ không tuân theo quy luật, với cường độ và tần suất lớn hơn, ngập úng nhiều hơn.

Vì thế, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình kiến thức về phòng, chống các tai nạn thương tích trong mùa mưa bão và chủ động cập nhật thông tin về thời tiết.

Thanh Huyền