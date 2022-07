Ngân hàng CSXH huyện Tam Dương: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi đạt hơn 390 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Tam Dương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn trên địa bàn, nhất là việc huy động thông qua các tổ TK&VV.



Tổng nguồn vốn huy động tính đến cuối tháng 6/2022 đạt hơn 390 tỷ đồng, tăng gần 35 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tiết kiệm đạt hơn 64 tỷ đồng, tăng hơn 5,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 và vượt 8% so với kế hoạch được giao năm 2022.

Trên cơ sở nguồn vốn huy động, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo người dân về các chính sách, chế độ vay vốn lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách; xây dựng kế hoạch triển khai phân bổ vốn vay hỗ trợ đến các đối tượng vay vốn đủ điều kiện thông qua các điểm giao dịch lưu động tại 13 xã, thị trấn và mạng lưới tổ TK&VV tại các thôn dân cư.

Qua kiểm tra, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; không phát sinh nợ quá hạn, không có lãi tồn đọng.

