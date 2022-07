Hai nhà máy được hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh đã có nhiều cải tiến hiệu quả

Ngày 4/7, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Samsung Việt Nam tổ chức buổi tổng kết chương trình hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Vĩnh Phúc.



Bộ Công thương và lãnh đạo Tập đoàn Samsung Việt Nam tham quan xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Accuracy.





Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh được Tập đoàn Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 2/2022 với mục tiêu hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh tại 50 DN và đào tạo 100 chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn nhà máy thông minh trong 2 năm (2022-2023).

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi tiến hành khảo sát 12 doanh nghiệp tiềm năng hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện tử, chế biến, chế tạo, Samsung Việt Nam đã lựa chọn Công ty TNHH DM Vina và Công ty Cổ phần Accuracy để hỗ trợ DN cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất làm việc thông qua dự án xây dựng nhà máy thông minh và cử các chuyên gia từ Hàn Quốc đến DN hỗ trợ cải tiến kỹ thuật, đào tạo quy trình quản lý.

Đến nay, Công ty cổ phần Accuracy (thành phố Vĩnh Yên) chuyên sản xuất các sản phẩm khuôn, tiện, dập, hàn đã hoàn thiện trang bị an toàn gia công công đoạn dập, mài; cải tiến hạ tầng nâng hạ vật nặng đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, an toàn chất lượng cho vật tư và thiết bị; xây dựng văn hóa hoạt động 5S3D tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và góp phần tăng năng suất lao động.

Đồng thời, công ty đã chuẩn hóa và giảm thời gian chuyển đổi model trên máy dập 150 tấn; layout lại kho nguyên liệu nhằm tối ưu hóa diện tích và đảm bảo FIFO nguyên vật liệu...

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Công ty TNHH DM Vina, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử tại KCN Bình Xuyên 2. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã cải tiến lỗi ngoại quan bọt khí trong công đoạn Lamination; cải tiến lỗi VL/HL; lỗi Mung gây sai hỏng và giảm lỗi dị vật trong công đoạn thông qua tăng cường vận hành phòng sạch; rút ngắn thời gian thao tác thông qua cải tiến phương pháp tại công đoạn tách.

Đồng thời, tăng năng suất và Capacity dựa trên thay đổi layout chuyền lắp ráp/chuyển tách linh kiện; tăng năng suất bằng cách cân bằng công đoạn LOB và rút ngắn thời gian chuyển đổi model trên thiết bị tự động hóa là máy Lamination.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn Samsung Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các công ty trên địa bàn và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các công ty trong thời gian tới để đạt được kết quả cao hơn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nhà máy thông minh như kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, đáp ứng yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm của đối tác trong và ngoài nước.

Tin, ảnh Khánh Linh