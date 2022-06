Doanh nghiệp viễn thông góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lợi ích của khách hàng

Sự phát triển của công nghệ tác động mạnh tới KT-XH và đời sống nhân dân. Nhưng đây cũng là công cụ cho kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin xấu, độc. Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng, góp phần đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, các doanh nghiệp viễn thông, ngành Thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để ngăn ngừa, đấu tranh, bảo vệ uy tín của Đảng, quyền lợi của nhân dân.



Viettel Vĩnh Phúc đầu tư xây hạ tầng mạng lưới và an toàn thông tin phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Ảnh: Dương Hà

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 10 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet. Các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư vào chất lượng dịch vụ với 2.900 trạm thu phát sóng thông tin di động, phủ sóng mạng di động 3G, 4G trên địa bàn tỉnh đạt 100%; đã phát sóng 2 trạm 5G của Viettel.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1,2 triệu thuê bao điện thoại di động (935.000 thuê bao sử dụng điện thoại thông minh); 225.500 thuê bao Internet băng rộng cố định và 785.250 thuê bao Internet băng rộng di động; tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng rộng cố định là 72,4% thông qua các nhà cung cấp dịch vụ là Viettel Vĩnh Phúc, VNPT Vĩnh Phúc, FPT Vĩnh Phúc, Công ty SCTV và VTVcap.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, gắn với đấu tranh với các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã nỗ lực góp sức không nhỏ trong công tác này.

Là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lớn trên địa bàn, Viettel Vĩnh Phúc đã đưa ra nhiều dịch vụ cảnh báo, ngăn chặn và bảo vệ an toàn, an ninh mạng, xây dựng hệ sinh thái an toàn thông tin.

Công ty đã sử dụng các công cụ nhằm sàng lọc danh sách các cuộc gọi, tin nhắn chứa nội dung không lành mạnh; sử dụng tính năng chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thu hồi các thuê bao rác giúp bảo vệ khách hàng khỏi những thông tin phiền nhiễu, lừa đảo và những thông tin xấu, xuyên tạc, bịa đặt nói xấu Đảng, chính quyền.

Cùng với đó, Viettel Vĩnh Phúc còn triển khai nhiều dịch vụ ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, tiêu cực trên mạng xã hội, hạn chế tối đa việc lan truyền các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội.

Đối với Viễn thông Vĩnh Phúc (VNPT), cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số, nâng cấp các giải pháp để kẻ xấu không thể xâm nhập vào hệ thống, đơn vị còn tập trung “Giám sát an toàn thông tin”, cảnh báo và kịp thời đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ xấu ra khỏi phạm vi hệ thống thông tin của người dùng.

Giải pháp “Giám sát an toàn thông tin” giúp giám sát 24/7 toàn bộ hệ thống của tổ chức, từ đó, phát hiện và cảnh báo theo thời gian thực đối với các cuộc tấn công, các hành vi bất thường, kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công trên không gian số.

Tập đoàn VNPT phối hợp với Tập đoàn Công nghệ máy tính đa quốc gia hàng đầu thế giới IBM nghiên cứu và xây dựng nền tảng quản lý an toàn thông tin (VNPT MSS).

Bên cạnh đó, đơn vị còn nghiên cứu, cung cấp nhiều dịch vụ như: Dịch vụ quản lý an toàn thông tin, dịch vụ đánh giá an toàn thông tin, dịch vụ kiểm thử xâm nhập VNPT, kiểm định an toàn thông tin hệ điều hành, dịch vụ đào tạo và tư vấn an toàn thông tin.

Từ việc cung cấp các dịch vụ trên, VNPT Vĩnh Phúc đã tạo nên hệ miễn dịch an toàn thông tin VNPT đa tính năng, đa tiện ích, không chỉ giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể ngăn chặn được những nguy cơ, rủi ro, mà còn sớm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cùng với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông cũng triển khai nhiều giải pháp tích cực góp phần đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng như: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin (ATTT), kỹ năng xử lý các sự cố về mất an toàn thông tin; cài đặt các phần mềm phòng, chống mã độc cho cán bộ phụ trách CNTT ở các sở, ban, ngành và các địa phương; tăng cường hoạt động giám sát an toàn thông tin.

Trong 6 tháng năm 2022, Sở TT&TT đã thực hiện hơn 40 lượt thiết lập, thay đổi cấu hình tường lửa, thiết bị phát hiện, chống xâm nhập hệ thống phân giải tên miền nhằm ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thông tin, triển khai mới máy chủ, ứng dụng; ngăn chặn 100% các trường hợp tin tặc sử dụng các máy chủ C&C để điều khiển, phát tán mã độc, thư rác; thường xuyên chia sẻ thông tin giám sát về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia theo mô hình bảo đảm ATTT 4 lớp…

Với sự chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp viễn thông và ngành TT&TT, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên không gian mạng đạt được kết quả tích cực.

Trên địa bàn tỉnh không để xảy ra sự cố lớn mất an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; lực lượng chức năng kịp thời triệt phá, ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động, cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước ngay từ "trứng nước", từ đó, góp phần quan trọng bảo vệ uy tín của Đảng, quyền lợi của người dân.

Phương Loan