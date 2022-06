Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB).



Tín hiệu tích cực từ những giải pháp đồng bộ

Tính đến ngày 3/6, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện bồi thường, GPMB 54 dự án và 16 dự án đang theo dõi giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong GPMB.

Đơn vị thi công thực hiện san gạt mặt bằng, triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (giai đoạn 3) trên diện tích đã được giải phóng mặt bằng

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về bồi thường, GPMB, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố.

Đồng thời, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến công tác GPMB; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định, chế độ chính sách về bồi thường, GPMB.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến dự án, công trình, các thủ tục, chế độ chính sách, quy trình GPMB; niêm yết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác GPMB, việc chi trả hỗ trợ, bồi thường, GPMB nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận và đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi.

Ban chỉ đạo GPMB và bảo vệ thi công các dự án đầu tư thành phố với thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác GPMB; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động, lắng nghe ý kiến của người dân có đất bị thu hồi.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện 2 cuộc đối thoại tại UBND thành phố do các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố chủ trì và 43 hội nghị thực hiện chi trả tiền bồi thường tại trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng của thành phố đã chủ động đến nhà từng hộ dân có đất thu hồi thuộc các dự án để tuyên truyền, vận động và chi trả tiền bồi thường.

Để tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình bồi thường, GPMB thực hiện Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên, Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động, thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường có người dân trong diện thu hồi đất phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Quá trình triển khai, thành phố và các xã phường đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, đối thoại và thực hiện chi trả tiền bồi thường, trong đó có nhiều buổi đối thoại do đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Tại hội nghị, bên cạnh tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người dân, trực tiếp trả lời, làm rõ từng nhóm ý kiến người dân quan tâm. Đến nay, thành phố đã chi trả bồi thường, GPMB thực hiện dự án với diện tích 6,05 ha cho 125 hộ (đạt 44,2%).

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát mạnh sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, song với sự quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã chi trả bồi thường, GPMB 25,81 ha, với tổng số tiền chi trả cho các hộ dân gần 50 tỷ đồng; tăng 2,65 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời, thành phố đã tổ chức thành công 3 cuộc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 3 dự án (Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên, Khu tái định cư phục vụ GPMB đường song song đường sắt tuyến phía Nam, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm) và tổ chức 1 cuộc bảo vệ thi công Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên.

Nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt mục tiêu đề ra

Tuy nhiên, công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn thành phố thời gian qua còn gặp những khó khăn, vướng mắc do số lượng dự án thực hiện bồi thường, GPMB lớn. Nhiều dự án kéo dài do một số hộ dân không chấp hành các quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, GPMB; không phối hợp trong quá trình kiểm kê bồi thường với lý do không đồng thuận với đơn giá bồi thường hiện hành của tỉnh.

Một số hộ dân còn có sự so bì với các dự án có yếu tố doanh nghiệp và các dự án do doanh nghiệp thỏa thuận dù đã được tuyên truyền, giải thích nhiều lần. Mặt khác, dịch Covid-19 bùng phát mạnh sau dịp Tết Nguyên đán cũng ảnh hưởng đến việc mời các hộ dân tham gia thực hiện kiểm kê, chi trả tiền bồi thường, GPMB… làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ GPMB để các dự án trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, GPMB các dự án chuyển tiếp; rà soát kỹ các trường hợp còn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất làm căn cứ tính toán bồi thường.

Đồng thời, triển khai công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án mới được giao; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành đúng quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 dự án, gồm Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên; Dự án thành phần 1 - khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên tại xã Định Trung; Đường song song đường sắt tuyến phía Nam giai đoạn 2; Dự án Lô đất DVCV05 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 5 thành phố Vĩnh Yên; Khu đấu giá quyền sử dụng đất dọc quốc lộ 2C (phường Đồng Tâm); Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Dộc, phường Hội Hợp; Khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3, phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp; Khu chợ - Trung tâm thương mại Tích Sơn.

