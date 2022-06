Cẩn trọng trong mưa lũ

Những ngày cuối tháng 5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác phòng, chống luôn được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các địa phương tập trung chỉ đạo. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, từ đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Lực lượng công an thu hoạch lúa bị ngập giúp người dân tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Diễn biến phức tạp

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, những ngày cuối tháng 5, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa đo được đạt mức kỷ lục, có những thời điểm trạm Tam Đảo đạt 930 mm, Vĩnh Yên 506 mm, thấp nhất tại huyện Vĩnh Tường cũng đạt 308 mm.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Phan duy trì ở mức +9,30 m - +9,40 m, tương đương với mực nước cao nhất trong trận mưa lũ lịch sử năm 2008; mực nước tại các hồ chứa lớn đang ở ngưỡng rất cao, đã phải cho xả tràn các hồ Thanh Lanh, Đại Lải, Xạ Hương và 7 hồ Làng Hà, Vĩnh Thành, Vân Trục, Bò Lạc, Bản Long, Suối Sải.

Mưa lớn cũng gây ra hiện tượng ngập úng, kéo theo những thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương; làm ngập lụt nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại thành phố Vĩnh Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh...; sạt lở nhiều địa điểm quốc lộ 2B đi Tam Đảo; ngập úng hơn 10.000 ha lúa, hoa màu, thủy sản; 200 m kè bị sạt lở, hư hỏng; 980 nhà dân bị ngập úng; hơn 24.000 con gia súc, gia cầm bị chết...

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm ngày 5/6 đến ngày 11/6, khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Với việc toàn bộ lượng nước tiêu thoát trên địa bàn tỉnh (trừ vùng Lập Thạch, Sông Lô, ven sông Phó Đáy và vùng bãi Vĩnh Tường, Yên Lạc) đều chảy qua hệ thống sông Phan - Cà Lồ đổ ra sông Cầu ở Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh), những ngày qua, lượng mưa lớn gây ngập úng nặng trên diện rộng, cùng với việc mực nước trên các sông dâng cao khiến việc tiêu thoát trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Chủ động ứng phó

Từ ngày 20/5, ngay khi có cảnh báo mưa lớn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có Văn bản số 31 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để thông tin kịp thời đến các cơ quan, chính quyền và người dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Ngày 23/5, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tiếp tục có Văn bản số 33 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét... để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Nhắn tin cho các thuê bao di động trên toàn địa bàn tỉnh về thông tin mưa lũ, tình hình xả lũ các hồ, dự báo mưa lũ trong thời gian tới để nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Tổ chức lắp đặt rào chắn, biển báo và tổ chức trực ban 24/24h tại các ngầm, tràn và các công trình có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện và người dân đi qua...

Sau đợt mưa to kéo dài trên địa bàn huyện Sông Lô không có thiệt hại về người và vật nuôi. Diện tích lúa bị ngập sâu có nguy cơ mất trắng gần 600 ha, hoa màu hơn 85 ha, thủy sản hơn 35 ha, kênh mương sạt, đổ hơn 770 m...

Do chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý xong các vị trí đường giao thông bị sạt lở nhẹ; vận động nhân dân thu hoạch lúa Chiêm Xuân bị ngập úng.

Các địa phương đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Mỗi xã, thị trấn thành lập lực lượng xung kích từ 100-150 người, thường xuyên có mặt để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo thống kê sơ bộ, sau đợt mưa lớn vừa qua, huyện Tam Đảo có nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là cây lúa đã ngập sâu trong nước. Nhiều địa điểm xung yếu như hồ, đập, tràn, cầu, đường giao thông và các khu dân cư vùng trũng, nước lũ dồn về nhanh. Mưa lũ khiến 49 hộ dân với gần 200 nhân khẩu ở tổ dân phố Cửu Yên 1, Cửu Yên 2 thuộc thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã bị ngập sâu trong nước, gây chia cắt, mất điện.

Với phương châm chủ động ứng cứu tính mạng của người dân, huyện Tam Đảo đã chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai. Xác định mưa còn tiếp diễn, mực nước vẫn có nguy cơ dâng cao, huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án, đánh giá cụ thể, nhằm tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn.

Trước những diễn biến được dự báo còn rất phức tạp của thời tiết, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các công ty TNHH một thành viên thủy lợi theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Chủ động các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ" với phương án tối ưu nhất, không để xảy ra tình trạng đột xuất, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và cộng động dân cư tại địa bàn.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây nên, người dân tại các địa phương tuyệt đối không đưa tin sai sự thật, thiếu khách quan về tình hình mưa lũ. Đối với những thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây hoang mang dư luận, lực lượng chức năng cần kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Thiệu Vũ