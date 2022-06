6 tháng đầu năm 2022, dư nợ cho vay tăng gần 18% so với cùng kỳ

Uớc đến ngày 30/6, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 113.000 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cuối năm 2021; tăng 17,76% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 81.000 tỷ đồng; tăng 14,38% so với cuối năm 2021, dư nợ cho vay trung-dài hạn đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 2,48% so với cuối năm 2021.



Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, sau đại dịch Covid-19, nhu cầu vốn cho tiêu dùng, SXKD của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng; tín dụng hết tháng 6/2022 tăng trưởng tốt (+10,74%; +10.960 tỷ đồng) so với cuối năm 2021.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn ưu tiên tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, tín dụng tiêu dùng, tín dụng ngoại tệ; đồng thời, áp dụng các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn.

Cùng với đó, cơ cấu tín dụng tập trung vào các hoạt động SXKD, dịch vụ và đầu tư phát triển (chiếm 86,2% tổng dư nợ); cho vay lĩnh vực phi sản xuất và lĩnh vực bất động sản ở mức 10,3% và 11,97% tổng dư nợ.

Phân theo đối tượng vay vốn, dư nợ khu vực hộ gia đình, tư nhân, cá thể chiếm 53,85% tổng dư nợ, góp phần tạo việc làm, cải thiện kinh tế hộ gia đình; khu vực doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty TNHH, DN FDI... chiếm 46,01% tổng dư nợ, giúp các doanh nghiệp ổn định và mở rộng SXKD, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hồng Tính