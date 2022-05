Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn cấp điện mùa mưa bão

Chủ động phòng chống, xử lý nhanh, kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện trong mùa mưa bão, Điện lực Tam Đảo đã triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.



Cán bộ Điện lực Tam Đảo chặt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Ảnh: Chu Kiều

Hiện Điện lực Tam Đảo đang quản lý vận hành hơn 205 Km đường dây trung thế 35, 22; 10kV; 295 km đường dây hạ thế, 226 TBA, 266 MBA với tổng công suất 90.971 kVA… cấp điện cho gần 31.000 khách hàng ở các xã, thị trấn thuộc huyện Tam Đảo và xã Kim Long, huyện Tam Dương.

Với đặc thù trải dài theo các triền núi, địa hình phức tạp nhiều đồi núi, suối chia cắt… nên công tác quản lý lưới điện trên địa bàn huyện Tam Đảo gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa thường kèm theo giông, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất... gây ra nhiều sự cố cho lưới điện như: Nghiêng cột, đổ cột, đứt dây điện làm thiệt hại, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định.

Sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh các sự cố, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong mùa mưa bão năm 2022, Điện lực Tam Đảo đã rà soát, tổng kiểm tra toàn bộ lưới điện, kịp thời khắc phục những khiếm khuyết tồn tại.

Cụ thể, Điện lực Tam Đảo tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ đường dây và TBA cũng như bắn nhiệt độ tiếp xúc trên đường dây trung thế và TBA nhằm kịp thời phát hiện các tồn tại để xử lý không để lỗi sự cố do chủ quan gây ra.

Các vị trí cột có nguy cơ gây ra sự cố đã được gia cố và thay thế; các đường dây vượt sông, vượt đường giao thông được kiểm tra và nâng cao độ võng đảm bảo tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn; thực hiện đóng bổ sung các bộ tiếp địa thí nghiệm không đạt. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" và thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và TKCN.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão, Điện lực Tam Đảo còn phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn theo đúng quy định. Tổ chức phát quang hành lang lưới điện, bó gọn đường dây, quản lý chặt chẽ việc treo các biển quảng cáo…; hạn chế, ngăn ngừa tai nạn, sự cố không đáng có xảy ra trên lưới điện.

Để nâng cao khả năng độ tin cậy cung cấp điện, thời gian qua, Điện lực Tam Đảo đã tập trung nguồn lực, đề xuất Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đầu tư hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao; xây dựng các phương án cấp điện và thực hiện kết dây lưới điện hợp lý, linh hoạt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cấp điện do quá tải, gặp sự cố.

Vừa qua, Điện lực Tam Đảo thực hiện đóng điện đường dây và TBA 110kV Tam Đảo để san tải cho các lộ đường dây 471+474E25.4; 377E4.3; 474E25.4 NR Minh Quang nhằm giảm bán kính cấp điện cho các lộ đường dây cũng như san khối lượng khách hàng tại các đường dây.

Được biết, ngành điện cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 110kV và TBA 110kV Tam Đảo để cấp điện cho huyện Tam Đảo cũng như 9 lộ xuất tuyến 35; 22kV sau TBA 110kV Tam Đảo nhằm đáp ứng độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Ông Nguyễn Thế Huy, Phó Giám đốc Điện lực Tam Đảo cho biết: Mùa mưa bão là thời điểm có thể xảy ra nhiều sự cố trên lưới điện, song, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, phướng án phòng chống, Điện lực Tam Đảo luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời, xử lý nhanh các tình huống, sự cố trên lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho khách hàng.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực, quyết liệt của ngành điện để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão rất cần sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, ngành chức năng. Đặc biệt là sự phối hợp, nghiêm túc chấp hành không vi phạm an toàn lưới điện của người dân. Qua đó, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, không để xảy ra những sự cố, tai nạn đáng tiếc về điện trong mùa mưa bão.

Trần Tỉnh