Phát triển đô thị xanh Vĩnh Phúc - Khó khăn và quyết tâm

Kỳ II: Quyết tâm thực hiện dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc đúng tiến độ



Với nhiều giải pháp tích cực đồng bộ, đến nay, một số gói thầu đã được triển khai thi công đạt và vượt tiến độ cam kết với nhà tài trợ, Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do công tác GPMB chậm, đặc biệt Hợp phần 7 không thực hiện được phải chuyển đổi mục đích đầu tư.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu VY-CW02 - Cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom tại các lưu vực Tích Sơn và Đồng Tâm

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài (VPMO) tỉnh cho biết: Đến nay, các gói thầu chưa thi công và thi công chậm nguyên nhân chủ yếu do các nhà thầu không tập trung nhân lực, máy móc cùng với giá vật liệu tăng cao. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ yếu là do chưa GPMB theo đúng cam kết với nhà tài trợ.

Cụ thể: Hợp phần 1, Gói thầu VY-CW01 - Nạo vét 60 ha và 3 km đường dạo phía Nam ven hồ, ngày 28/2/2022 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, do công tác GPMB chậm nên theo quy định của ADB không được phát lệnh khởi công. Gói thầu này có tổng diện tích phải thu hồi đất cho dự án là 78 ha, trong đó, diện tích phải đền bùbồi thường, thu hồi đất là 3,07 ha; diện tích còn lại là phần diện tích mặt nước Đầm Vạc do UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý. Dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong tháng 5/2022. Tháng 6/2022 đến tháng 11/2023 sẽ triển khai thi công (18 tháng), vượt quá 5 tháng so với hạn định trong Báo cáo khả thi được duyệt (tháng 6/2023).

Hợp phần 2, thu gom và xử lý nước thải giai đoạn II Vĩnh Yên, gồm 3 gói thầu xây lắp đó là: VY-CW02; VY- CW03, VY-CW 04 hiện đang thi công. Trong đó, Gói thầu VY-CW02 (Cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom tại các lưu vực Tích Sơn và Đồng Tâm): Khởi công ngày 26/11/2021 (thời gian thi công 18 tháng).

Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay đạt 39,51% tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ vượt kế hoạch được giao 14%. Dự kiến hoàn thành vào tháng 04/2023. Gói thầu VY-CW03 khởi công ngày 26/11/2021 (thời gian thi công 18 tháng). Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay đạt 41,15 % tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ vượt kế hoạch được giao 16%. Dự kiến hoàn thành vào tháng 04/2023.

Gói thầu VY-CW04 - Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho nhà máy xử lý nước thải, khởi công ngày 21/12/2021 (thời gian thi công 18 tháng) đến đầu tháng 4/2022 mới thực hiện đạt 6% tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ chậm so với kế hoạch là 13% do vướng mắc tại Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh, đến nay người dân không đồng thuận nên phải hủy bỏ quyết định của 4,5ha đã phê duyệt.

Hợp phần 3, Xây dựng Hệ thống đấu nối nước thải cấp 3 (gồm 01 gói thầu xây lắp) – Đang thi công. Gói thầu VY-CW05: Khởi công ngày 26/11/2021 (thời gian thi công 18 tháng). Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay đạt 41% tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ vượt kế hoạch được giao 16%. Dự kiến hoàn thành vào tháng 04/2023.

Hợp phần 4, Quỹ Quay vòng nước thải hộ gia đình và tiểu dự án do cộng đồng đề xuất (gồm 01 gói thầu xây lắp – vốn không hoàn lại) – Đang thi công. Kết quả đạt được: Gói thầu VY-CW10 (Xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường, nhà vệ sinh hộ gia đình, mua sắm trang thiết bị và tập huấn, tuyên truyền về thành phố Xanh): Khởi công ngày 23/02/2022 (thời gian thi công 09 tháng). Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay đạt 7,6% tổng khối lượng hợp đồng.

Tiến độ GPMB diện tích đất phải thu hồi Hợp phần 5 – Xây dựng công viên cây xanh 44ha phía Nam Đầm Vạc hiện đang rất chậm, phần diện tích chưa thu hồi tại phường Đồng Tâm còn 25,2 ha trong khi đó dự án Hợp phần 1 và Hợp phần 5 phải thực hiện song song với nhau vì sẽ lấy đất nạo vét của Hợp phần 1 dùng đất đắp cho Hợp phần 5, nếu GPMB chậm ở Hợp phần 5 thì ADB sẽ không cho khởi công Hợp phần 1. Dự kiến, tháng 05-06/2022, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng; tháng 12/2022 - 11/2024: Triển khai thi công (24 tháng), vượt quá 18 tháng so với hạn định trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt (tháng 6/2023). Dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong tháng 10/2022.

Đối với Hợp phần 6 – Xây dựng đường khung làng Đại học hiện không đủ thời gian thực hiện gói thầu xây lắp trong thời hạn 18 tháng vì vượt quá 18 tháng so với mốc tháng 6/2023 theo Quyết định chủ trương số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, cần phải gia hạn thời gian thực hiện dự án…

Hợp phần 7, Trung tâm kết nối công nghiệp hỗ trợ, hiện UBND tỉnh đã cho chủ trương không thực hiện (tích hợp vào Trung tâm triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh). Tổng thể các hợp phần dự án còn dư khoảng 250 tỷ đồng vốn vay. Để tận dụng nguồn vốn dư này, VPMO đã báo cáo và đề xuất phương án khả thi với UBND tỉnh gồm: Phương án 1 - Sử dụng nguồn vốn dư cho dự án Hợp phần 6 thiết kế thêm một làn đường; Phương án 2 - Đầu tư hệ thống xử lý nước thải đồng bộ của 02 xã Thanh Trù và Định Trung theo như đề xuất của UBND thành phố Vĩnh Yên và xã, đồng thời đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng còn lại của Khu Khu C (xung quanh Trung tâm triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh – khoảng 30ha).

Như vậy, sau rất nhiều cố gắng của các cấp, các ngành, chủ đầu tư và nhà thầu, đến nay 4/8 gói thầu của 7 Hợp phần đã triển khai xây dựng theo đúng tiến độ; còn 1 gói đang chuẩn bị triển khai, 2 gói đang trong giai đoạn thiết kế. Hiện, VPMO đang tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB diện tích còn lại, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết với chủ đầu tư, nhà tài trợ, sớm nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình, dự án đã được trao thầu và khởi công xây dựng theo cam kết, phục vụ tốt mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Bài, ảnh: Xuân Hùng