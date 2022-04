Hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên

Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần sự hỗ trợ lớn từ nguồn vốn tín dụng, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD), lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tăng cường kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (DN)…



Nhờ nguồn vốn vay phát triển kinh tế từ Agribank Chi nhánh Sông Lô, công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh VLXD Tiến Đại Phát, xã Yên Thạch đã mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Lượng

Trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 293 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 3.754 tỷ đồng, tăng gần 5% về số DN đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, có 187 DN quay trở lại hoạt động, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Những con số trên không chỉ mang lại nhiều tín hiệu lạc quan của phát triển DN trong năm 2022 mà còn cho thấy sự hồi phục rõ ràng hơn của nền kinh tế. Quá trình vực dậy SXKD, tái định hình của DN khiến nhu cầu về vốn cũng tăng cao.

Nhằm hoàn thành sứ mệnh “trợ lực” cho nền kinh tế, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả, giữ ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng; ưu tiên tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, chủ động cân đối tiết kiệm chi phí để tiếp tục hạ lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện, khả năng tài chính của từng tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và DN.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, dự án BOT, BT giao thông, hoạt động đầu tư trái phiếu DN, tín dụng ngoại tệ...

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh về tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang đồng loạt đẩy mạnh các gói tín dụng ưu đãi, tập trung vốn cho vay lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên, các dự án, phương án SXKD có hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, cho vay bằng ngoại tệ, tăng cường quản lý rủi ro đối với tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất, đảm bảo an toàn hoạt động.

Đồng thời, chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý; triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay; hỗ trợ và đồng hành cùng DN, người dân; gia tăng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính; thực hiện các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất, giảm phí, cho vay mới..., đáp ứng nhu cầu SXKD của khách hàng.

Cụ thể, từ đầu năm 2022, Agribank Vĩnh Phúc đã tăng cường việc quản lý, giám sát chặt chẽ các khoản vay, bám sát tình hình kinh doanh, dòng tiền của khách hàng, đảm bảo hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu.

Đồng thời, áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt, đảm bảo tính cạnh tranh để giữ được khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới; cân đối việc áp dụng lãi suất cho vay ở mức thấp, thậm chí mức hòa vốn trong ngắn hạn nhằm giữ và phát triển khách hàng; thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn theo các chương trình của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank cấp trên nhằm đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, tiết kiệm chi phí và phù hợp với khách hàng trên địa bàn nông nghiệp nông thôn.

Nhờ đó, hiện nay, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đạt 12.651 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dự nợ cho vay ngắn hạn đạt 9.171 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,5%; trung và dài hạn đạt 3.479 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,5%. Cơ cấu tín dụng cho SXKD chiếm 79,8% tổng dư nợ.

Đến 30/4/2022, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh ước đạt 111.500 tỷ đồng, tăng 9,27% so với cuối năm 2021. Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 79.300 tỷ đồng, tăng 11,98% so với cuối năm 2021, chiếm 71,12% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 3,12% so với cuối năm 2021, chiếm 28,88% tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng phần lớn tập trung cho vay ở các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 kéo dài, nhu cầu vốn phục vụ cho SXKD cao.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai tích cực, hiệu quả hệ thống chính sách và giải pháp của ngành nhằm hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên.

Phùng Hải