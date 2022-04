Ngăn ngừa sự cố cháy, nổ từ hệ thống điện trong mùa nắng nóng

Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện gia tăng khiến hệ thống điện của các cơ sở sản xuất, gia đình bị quá tải, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ. Để phòng ngừa hỏa hoạn, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý thì lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Điện lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đề phòng tai nạn và hỏa hoạn khi sử dụng thiết bị điện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn kỹ thuật về an toàn điện trong PCCC tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam. Ảnh: Trường Khanh

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ cháy, trong đó, hơn 60% vụ do sự cố điện, 20% do sơ suất, bất cẩn và 20% do các nguyên nhân khác. Như vậy, việc sử dụng điện không an toàn đang là nguyên nhân hàng đầu gây nên những vụ hỏa hoạn thiệt hại lớn về tài sản.

Thiếu tá Phan Văn Thương, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện gia tăng, đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Nhất là các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, chợ truyền thống… do được xây dựng với những mục đích khác nhau, thời gian xây dựng đã lâu nên hệ thống điện không đảm bảo an toàn.

Tại một số chợ truyền thống, các ki-ốt bán hàng, cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh của các tiểu thương, hệ thống điện được lắp đặt bên cạnh các vật dụng, hàng hóa dễ cháy, thiết bị điện xuống cấp, điều này rất dễ xảy ra tình trạng chập cháy.

Từ các vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng chỉ rõ một số nguyên nhân sử dụng các thiết bị điện không an toàn của người dân như: Quá tải hệ thống điện trong thời điểm nắng nóng và không lắp đặt thiết bị chống quá tải dẫn đến sự cố chập cháy.

Các thiết bị điện trong gia đình đã cũ nhưng lâu ngày không được kiểm tra, bảo dưỡng. Quá tải thiết bị dẫn đến sự tỏa ra nhiệt lớn, do đó, nếu bố trí các thiết bị, vật dụng dễ cháy gần thiết bị điện và không được kiểm soát sẽ có nguy cơ cháy, nổ cao…

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, nhất là đối với các cơ sở sản xuất gần khu dân cư, gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, hầu hết các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đã được lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn cháy, nổ. Định kỳ tổ chức xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm trang bị kỹ năng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trên toàn tỉnh chủ động phối hợp với ngành Điện lực, các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biện pháp phòng ngừa tai nạn và hoả hoạn khi sử dụng thiết bị điện.

Cảnh báo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay mới các thiết bị đã cũ, thực hành tiết kiệm, tắt điện khi không sử dụng, nhất là vào mùa hè để tránh quá tải.

Kim Hiền