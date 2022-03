Thúc đẩy chăn nuôi lợn theo hướng bền vững

Phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường chuyển đổi số trong ngành Chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng; khuyến khích các doanh nghiệp (DN) đầu tư công nghệ, sản xuất các loại chế phẩm sinh học làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu... là những giải pháp được ngành Nông nghiệp đưa ra nhằm phát triển ngành Chăn nuôi lợn phát triển bền vững trong bối cảnh bị chi phối bởi dịch bệnh và biến động giá thức ăn chăn nuôi trong thời điểm hiện nay.



Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc chăm sóc đàn lợn bố mẹ thuần chủng, cung cấp nguồn giống tốt giúp các trang trại lợn của tỉnh phát triển bền vững. Ảnh: Chu Kiều Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc chăm sóc đàn lợn bố mẹ thuần chủng, cung cấp nguồn giống tốt giúp các trang trại lợn của tỉnh phát triển bền vững. Ảnh: Chu Kiều

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) thức ăn chăn nuôi do Bộ NN&PTNT tổ chức vào ngày 18/3 vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch Tả lợn châu Phi (DTLCP), tổng đàn lợn của cả nước giảm mạnh qua các năm 2019 - 2020; đến năm 2021, đàn lợn của cả nước đã dần phục hồi và hiện có khoảng 28 triệu con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2021 đạt 3,9 triệu tấn.

Giá thịt lợn hơi xuất chuồng đang có xu hướng giảm nhẹ từ cuối tháng 2/2022 đến nay, hiện dao động ở mức 50 - 53 nghìn đồng/kg và ngành chăn nuôi lợn đang đứng trước khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao từ cuối năm 2021 tới nay (tăng khoảng 20% so với cùng kỳ), trong khi giá bán ở mức thấp đã làm cho lợi nhuận của người chăn nuôi lợn giảm mạnh, thậm chí có những hộ và trang trại chăn nuôi bị thua lỗ.

Tại tỉnh ta, những năm gần đây, chăn nuôi lợn đã phát triển thành các vùng sản xuất tập trung tại các xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Hợp Lý (huyện Lập Thạch) và xã Liên Châu (huyện Yên Lạc).

Hiện, đã có trang trại nuôi đến 1 nghìn lợn nái, 10 nghìn lợn thịt và có mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi lợn theo chuỗi khép kín từ chăn nuôi - giết mổ công nghiệp - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, bệnh DTLCP đã bùng phát và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn của tỉnh, đến năm 2020, 2021 đàn lợn của tỉnh cơ bản đã được phục hồi. Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giá lợn hơi vẫn giữ ở mức ổn định nhưng giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái đàn của người chăn nuôi.

Để đảm bảo nguồn cung thịt lợn luôn ổn định, khắc phục những khó khăn khi dịch Covid-19 xảy ra làm gián đoạn đến tiêu thụ sản phẩm và giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn tăng cao, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chủ động tham mưu Sở NN& PTNT, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phối hợp với các huyện, thành phố cập nhật thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến cáo kịp thời giúp người chăn nuôi xây dựng kế hoạch sản xuất chăn nuôi hợp lý, tránh xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu dư thừa sản phẩm.

Đồng thời, khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với từng giai đoạn, lứa lợn và đẩy mạnh việc tự phối trộn thức ăn dựa trên các nguyên liệu sẵn có để hạ giá thành sản xuất; áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, VietGAP.

Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng tiêu độc, lựa chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Nhờ vậy, mặc dù tổng đàn lợn (không bao gồm lợn con theo mẹ) đến hết tháng 2/2022 trên địa bàn tỉnh đạt 417 nghìn con, giảm nhẹ so với cùng thời điểm năm 2021; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng đạt hơn 7.300 tấn, giảm 1,34% so với cùng kỳ năm trước; song, tính chung 2 tháng đầu năm 2022, số lợn xuất chuồng đạt hơn 150 nghìn con, tăng gần 4% và sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt hơn 15.296 tấn, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, hiện nay, chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại một số địa phương vẫn phát triển theo phong trào, dẫn đến một số thời điểm xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu, giá bán sản phẩm thấp hơn giá thành sản xuất, người chăn nuôi bị thua lỗ; tình hình dịch bệnh, nhất là DTLCP luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra.

Đặc biệt, tác động trực tiếp nhất là giá vật tư đầu vào cho chăn nuôi liên tục tăng làm giá thành sản phẩm chăn nuôi tăng, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường...

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nói chung, thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn bền vững nói riêng, phấn đấu đến năm 2025, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt 580 nghìn con, chăn nuôi lợn quy mô trang trại chiếm 55% tổng đàn lợn, hiện nay, tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2030.

Theo đó, ngành Nông nghiệp sẽ định hướng phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản tại các trang trại, vùng chăn nuôi lợn trọng điểm; mở rộng quy mô, số lượng cơ sở đảm bảo an toàn sinh học và thân thiện với môi trường.

Hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp; khuyến khích các cơ sở chăn nuôi sử dụng thức ăn tự nghiền, phối trộn để giảm chi phí giá thành sản xuất.

Nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh và quản lý chặt chẽ công tác kiểm soát giết mổ, giảm dần số lượng các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong các khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm... đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Lưu Nhung