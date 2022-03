Giải bài toán lưu trú cao cấp tại Hồ Tràm

Nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô tại Hồ Tràm được định hướng đa dạng dịch vụ, tiện ích để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch cao cấp.

Theo Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, dịp Tết Nhâm Dần 2022 (từ 1/2 - 6/2), tỉnh đón hơn 420.000 lượt khách, tăng hơn 81% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước. Các khách sạn, resort có 90% lượng phòng bán hết chỉ trong 4 ngày Tết. Trong đó, tỷ lệ kín phòng ở huyện Xuyên Mộc đạt trên 95% công suất. Phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt 97%. Những resort, khách sạn gần biển sớm kín khách và duy trì công suất cao trong suốt kỳ nghỉ.

Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên đông đúc vào các dịp lễ, Tết. Ảnh: Quỳnh Danh

Trước đó, theo báo cáo của Savills Hotels, Hồ Tràm cũng đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Công suất cho thuê, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Ông Mauro Gasparotti, giám đốc Savills Hotels cho biết, trong 2 năm gần đây, Hồ Tràm là số ít các điểm đến giữ được công suất và giá phòng ở mức trước dịch, và đa phần các resort tại các khu vực này sẽ còn hoạt động tốt hơn. Nhu cầu về sản phẩm ngôi nhà thứ hai cũng tăng lên khi người mua hiểu hơn về giá trị của một chỗ lưu trú lân cận TP HCM cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc chuyến đi ngắn ngày.

"Theo đó, giá trị bất động sản ngày càng tăng lên đáng kể, đi kèm với sự gia tăng chất lượng sản phẩm và tiện ích", ông Mauro nhận định.

Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao.

Theo các chuyên gia, nguồn cung dịch vụ lưu trú cao cấp tại Hồ Tràm chưa tương xứng với nhu cầu, nhất là trong các đợt cao điểm. Bên cạnh đó, khu vực này cần phát triển thêm các tiện ích giải trí, sự tham gia của các thương hiệu quốc tế nhằm tạo nên hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, thu hút khách nước ngoài và nhà đầu tư.

Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Hồ Tràm sẽ định hướng phát triển mô hình nghỉ dưỡng cao cấp hướng tới sức khỏe. Đây đang là xu hướng thịnh hành khi đem tới sự gần gũi với thiên nhiên, nhằm phục hồi thể chất và tái tạo tinh thần trong bối cảnh dịch bệnh.

Với cung đường biển dài 30 km, những cánh rừng nguyên sinh và nguồn suối khoáng nóng tự nhiên Hồ Tràm giúp du khách tận hưởng du lịch sinh thái bền vững theo đánh giá của UNWTO và kênh truyền hình CNNGo. Đây cũng là những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển những dự án nghỉ dưỡng "triệu đô" của các chủ đầu tư lớn.

Đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng hạng sang tại Hồ Tràm, Charm Resort Hồ Tràm cung ứng cho thị trường 4.000 căn hộ, biệt thự cao cấp tại tổ hợp 40ha.

"Với đường bờ biển dài 3km, du khách sẽ có trải nghiệm đáng giá tại một trong những bãi biển nguyên sơ đẹp nhất thế giới tại Charm Resort Hồ Tràm", đại diện Charm Group nói.

Dự án sở hữu dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng đẳng cấp 5 sao nhờ hệ tiện ích "all in one" gồm tổ hợp trị liệu sức khoẻ 5.000m2, khu thương mại giải trí mua sắm, trung tâm sự kiện quốc tế, trung tâm thể thao biển, hồ bơi đáy kính trên không, công viên nghệ thuật...

Phối cảnh dự án Charm Resort Hồ Tràm. Ảnh: Charm Group

Charm Resort Hồ Tràm có sự đồng hành của tập đoàn uy tín về trị liệu chuyên sâu (Goco Hospitality) và quản lý vận hành từ thương hiệu nổi tiếng thế giới (Best Western Premier).

"Với sự đầu tư này, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần đưa Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến cao cấp bậc nhất cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng phía Nam", đại diện Charm Group nhấn mạnh.

Sở hữu vị trí trung tâm Hồ Tràm, Charm Resort Hồ Tràm còn đón đầu tiềm năng với hàng loạt chính sách hạ tầng, giao thông được triển khai năm 2022.Tỉnh vừa có công văn chuyển mục đích sử dụng đất rừng để nâng cấp, mở rộng tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT 994) với 6 làn xe, với tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng. Các tuyến đường tại Xuyên Mộc - Quốc lộ 51 và tuyến Hồ Tràm – Bình Châu sẽ được mở rộng lên 4-6 làn xe. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được phê duyệt đầu tư và đẩy nhanh xây dựng từ tháng 2/2022.

Bên cạnh đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành bước vào giai đoạn xây dựng cuối, khi hoàn thành năm 2023 sẽ giúp kết nối khu vực Hồ Tràm với Đồng bằng Sông Cửu Long. Sân bay Hồ Tràm được xác định vị trí tại 2 xã Láng Dài, Lộc An và Sân bay Gò Găng xây dựng trên tổng diện tích 248,5 ha, sẽ thúc đẩy giao thông kết nối toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những yếu tố hạ tầng được thúc đẩy, chặng đường kết nối của du khách đến Hồ Tràm sẽ ngày một thuận lợi hơn. Đây cũng là cơ hội để thị trường nghỉ dưỡng cao cấp tăng trưởng.