Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thời gian qua, biến động nguồn cung xăng dầu trên thế giới đã đẩy giá xăng dầu trong nước tăng kỷ lục. Tại một số địa phương, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện những gian thương lợi dụng giá xăng dầu tăng dùng thủ đoạn để trục lợi, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Để có thông tin về công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã phỏng vấn đồng chí Lê Hùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh xung quanh nội dung này:



PV: Xin đồng chí cho biết về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hiện nay?

Đồng chí Lê Hùng: Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu là Công ty cổ phần Vật tư thương mại Vĩnh Phúc; Công ty TNHH TM Anh Long; Công ty TNHH xăng dầu Vạn Cường và Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc; 71 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, với 151 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động.

Đồng chí Lê Hùng, Cục phó Cục QLTT Vĩnh Phúc.





Nhìn chung các đơn vị kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, như được thành lập theo quy định của pháp luật; có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực; đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, tập huấn các được cấp giấy chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ theo quy định; có hợp đồng, hóa đơn mua bán với thương nhân có đủ điều kiện theo quy định…

PV: Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục tăng, tại một số địa phương trong nước đã xuất hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vậy những hành vi vi phạm, thủ đoạn trục lợi thường thấy trong hoạt động này cụ thể như thế nào?

Đồng chí Lê Hùng: Trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu do giá dầu thế giới tăng cao, nguồn cung xăng dầu trong nước giảm. Trong thời gian vừa qua, giá xăng dầu liên tục tăng, tại tại một số địa phương trong nước đã xuất hiện một số hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ yếu là:

Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

PV: Lực lượng QLTT thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, của tỉnh về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu như thế nào?Kết quả bước đầu ra sao?

Đồng chí Lê Hùng: Để góp phần ổn định tình hình thị trường xăng dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng cục QLTT về việc đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu.

Cục QLTT đã ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời, chỉ đạo các Đội QLTT rà soát các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Lực lượng QLTT kiểm tra, kết hợp tuyên truyền chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh cho người dân





Khi phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công phụ trách, quản lý chủ động tổ chức phối hợp hoặc báo cáo Cục trưởng Cục QLTT Vĩnh Phúc đề xuất với các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 28/2/2022 trên địa bàn tỉnh, 100% các đơn vi xăng dầu đang hoạt động bình thường, không có tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mới bán

100% các đơn vị kinh doanh xăng dầu cam kết với Cục QLTT, Sở Công thương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

PV: Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh các vi phạm luôn hiện hữu, thời gian tới những giải pháp gì sẽ được Cục QLTT triển khai để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Đồng chí Lê Hùng: Để chủ động, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Cục QLTT tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra kiểm soát thị tường theo Kế hoạch cao điểm kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022 của Cục QLTT Vĩnh Phúc.

Sau khi kết thúc kiểm tra sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công phụ trách, quản lý. Nếu phát hiện hành vi vi phạm các Đội QLTT chủ động xây dựng phương án, tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, yêu cầu Đội trưởng các Đội QLTT phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu trên địa bàn có cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bán hàng mà không có lý do chính đáng.

Thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của BCĐ 389 tỉnh Vĩnh Phúc; Số điện thoại đường dây nóng của Cục QLTT, số điện thoại của Đội trưởng các Đội QLTT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để tiếp nhận, xử lý thông tin do người dân phản ánh, cung cấp về các dấu hiệu vi phạm của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Người dân khi phát hiện các cửa hàng, cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm cần phối hợp thông tin ngay cho lực lượng QLTT hoặc các ngành chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Khánh (t/h)