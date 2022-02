Tập trung tái đàn gia súc, gia cầm sau Tết

Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng vật nuôi giảm đáng kể nên trong tháng 2, các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn gia súc, gia cầm đảm bảo quy mô chăn nuôi hợp lý.



Người dân xã Tuân Chính (Vĩnh Tường) phun thuốc khử trùng chuồng trại để phòng chống DTLCP cho đàn vật nuôi

Theo đó, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) để có thể phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.

Tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không phát hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm cúm gia cầm, lở mồm long móng, DTLCP...

Ước tính đến hết tháng 2, toàn tỉnh có 119.000 con trâu, bò, giảm 2,13% so với cùng kỳ; sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 539,50 tấn, giảm 16,25%. Tính chung hai tháng đầu năm, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 1.201 tấn, giảm nhẹ.

Giá lợn hơi vẫn ổn định ở mức khá nhưng giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái đàn của người sản xuất. Tổng đàn lợn (không bao gồm lợn con theo mẹ) đạt 417 nghìn con, giảm nhẹ so với cùng kỳ; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt trên 7.300 tấn, giảm 1,34% so với cùng kỳ. Hai tháng đầu năm, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 15.296 tấn, tăng 5,39% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm đạt 11.600 nghìn con, tăng 0,43% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 3.850,0 tấn, giảm 9,07%.

Trong đó: thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 3.535 tấn, giảm 8,92%; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 61.000 nghìn quả, tăng 4,27%. Hai tháng đầu năm, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 8.160 tấn, tăng 2,59%.

Tin, ảnh: Khánh Linh