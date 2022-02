Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 24,6% so với cùng kỳ

Trong tháng 2/2022, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định. Nhưng do trong tháng có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nên hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng, sản lượng sản xuất các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn giảm so với tháng trước, tuy nhiên theo số liệu ước tính của Cục Thống kê tỉnh thì nhiều chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2021.



Khí thế sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Youngpoong Vina, KCN Bình Xuyên 2

Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính giảm 24,81% so với tháng trước và tăng 24,64% so với cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất trang phục giảm 23,75% so với tháng trước và tăng 14,20% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 17,85% so với tháng trước và tăng 25,84% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành sản xuất linh kiện điện tử giảm 22,82% so với tháng trước và tăng 37,05% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất xe có động cơ giảm 36,03% so với tháng trước và tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước...

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn tốc độ tăng 7,14% của cùng kỳ năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020).

Tin, ảnh: Khánh Linh