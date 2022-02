Tam Dương phấn đấu giải phóng mặt bằng 405 ha đất

Theo kế hoạch, năm 2022, huyện Tam Dương sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 405 ha đất để phục vụ triển khai thi công gần 100 công trình, dự án, bao gồm, công trình do cấp tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện; công trình do huyện làm chủ đầu tư; các dự án khu, cụm công nghiệp, đô thị và các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư.



Thi công cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C qua địa bàn xã Thanh Vân, huyện Tam Dương

Đặc biệt là các dự án được tỉnh giao giải phóng mặt bằng, như Khu công nghiệp Tam Dương II-khu A diện tích phải giải phóng mặt bằng gần 28 ha và thực hiện tái định cư cho gần 70 hộ dân; Khu công nghiệp Tam Dương II-khu B2, diện tích giải phóng mặt bằng gần 50 ha và triển khai 4 khu tái định cư; dự án Cụm công nghiệp Hoàng Lâu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Tam Dương tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chủ động chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ mục tiêu phát triển chung của tỉnh, của huyện.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, nhất là ở cơ sở. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, quy trình, thủ tục để sẵn sàng cưỡng chế thu hồi đất với các trường hợp cố tình chây ỳ, không bàn giao đất, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình, dự án…

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh