Nóng “sóng đất” cận Tết Nguyên đán

Thời điểm cuối năm âm lịch, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thị trường bất động sản vẫn duy trì nhộn nhịp nhất là ở phân khúc đất nền.



Thời điểm cận Tết Nguyên đán, như thường lệ thị trường bất động sản thường nóng lên do tâm lý mua nhà đất dịp cuối năm để hiện thực hóa thành quả. Năm nay, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường nói chung, nhất là phân khúc đất nền vùng ven hết sức sôi động, tăng cả về lượng giao dịch và mặt bằng giá.

Đất nền dẫn sóng

Anh Đỗ Duy Linh, môi giới đang làm việc tại một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết, từ sau dịp nghỉ Tết dương lịch, dù tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội khá phức tạp nhưng lượng khách hàng nhờ tìm đất nền đầu tư tại các vùng ven Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang… tăng lên đáng kể.

Theo anh Linh, nguồn tiền của nhà đầu tư khá dồi dào đến từ chốt lãi chứng khoán, kiều hối và cả một số rút tiền gửi tiết kiệm ngân hàng ra để đầu tư do lãi suất xuống thấp.

“Dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh khó khăn, cuối năm nhiều người tìm mua đất vì từ đầu năm nguồn tiền dự trữ còn, trong khi dòng tiền đổ vào chứng khoán hoặc các kênh đầu tư khác rút ra quay vòng vào bất động sản… Đến thời điểm hiện tại bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và sinh lợi cao”, anh Linh chia sẻ.

Lý giải về sự sôi động của thị trường bất chấp đại dịch COVID-19 dịp cận Tết Nguyên đán, bà Nguyễn Hương - CEO Đại Phúc Land cho rằng hiện nay, sau giãn cách trong lĩnh vực bất động sản mức độ hồi phục ghi nhận đạt từ 70% trở lên tùy phân khúc và khu vực vùng miền. Tâm lý thị trường vào thời điểm cuối năm hiện nay khá tốt, giao dịch sôi động nhộn nhịp hẳn lên trong điều kiện giá vẫn tiếp tục gia tăng và nguồn cung vẫn còn khan hiếm.

“Giá cả bất động sản sẽ khó giảm nhiệt trong tình hình tâm lý thị trường đang tốt, nguồn cung bất động sản vẫn giảm và ít ỏi so với nhu cầu của thị trường. Giá cả tiếp tục có xu hướng leo thang lệch pha cung cầu kéo dài”, bà Hương nhận định về diễn biến của mặt bằng giá trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Nhận định về phân khúc sẽ chiếm ưu thế trong các cơn “sóng đất” dịp cận Tết Nguyên đán, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARs) cho rằng đất nền có thể sẽ tiếp tục “dẫn sóng” do tính thanh khoản và mức tăng giá tốt trong bối cảnh nguồn cung của các phân khúc khác ít nhiều còn hạn chế.

Lưu ý cho nhà đầu tư

Dù là kênh đầu tư đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn hẳn các lĩnh vực khác, tuy nhiên theo các chuyên gia, khi tham gia thị trường, đặc biệt tại các thời điểm sốt nóng, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo để không bị “treo vốn, đu đỉnh”.

Chủ tịch VARs, TS. Nguyễn Văn Đính khuyến cáo các nhà đầu tư trước tiên cần lưu ý về quan điểm đầu tư dài hạn, trung hạn hay đầu cơ lướt sóng từ đó mới có thể xác định được phân khúc, sản phẩm phù hợp. Đối với phân khúc đất nền vùng ven, tính pháp lý của sản phẩm, uy tín của chủ đầu tư là yếu tố cần xem xét trước nhất.

Bên cạnh đó, các yếu tố về giá như tương quan so với khu vực, tiềm năng tăng giá,… cũng cần được xem xét kỹ trước khi xuống tiền, tránh rơi vào tâm lý Fomo (Fear of missing out - sợ bị bỏ lỡ), Chủ tịch VARs cho biết.

Chia sẻ quan điểm trên, TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng các nhà đầu tư nên “biết mình - biết người” tức phải xác định mình thuộc nhóm nhà đầu tư nào như e ngại rủi ro, trung dung hay thích mạo hiểm.

“Đối với tiêu chí đầu tư bất động sản nói chung và đất nền nói riêng, tôi vẫn khuyên nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ pháp lý có ổn không, quy hoạch, hạ tầng - an ninh - cảnh quan như thế nào, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh thì môi trường sống và cảnh quan cũng rất quan trọng. Một yếu tố nữa là chủ đầu tư, những chủ đầu tư đứng đắn, làm ăn nghiêm túc sẽ đỡ rủi ro hơn rất nhiều”, TS. Cấn Văn Lực khuyến cáo.

Giám đốc một công ty bất động sản tiết lộ, cơn sốt đất cuối năm sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và sẽ “sớm tàn”. Theo vị này, nhìn lại các cơn sốt đất trong thời gian qua đều diễn ra trong thời gian khoảng 2-3 tuần đến 1 tháng và đều liên quan đến các thông tin quy hoạch, xây dựng hạ tầng.

"Tại nhiều nơi tin đồn trở thành một trong những tác nhân thổi giá đất sốt nóng cùng với những thủ thuật kích cầu mua hàng, làm giá chênh của những nhóm cá mập. Chiêu bài nhà đầu tư hỏi mua ồ ạt, khách cọc liên tục được lặp lại qua nhiều cơn sốt đất nhưng với sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cơn sốt đất sẽ sớm hạ nhiệt" - Vị này cho biết.

Thu Hà (Theo tapchitaichinh.vn, ngày 10/1/2022)