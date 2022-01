Lan tỏa phong trào “Doanh nghiệp vì người lao động”

Vai trò của người lao động trong các doanh nghiệp rất quan trọng, có yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần tạo dựng, khẳng định thương hiệu của nhà đầu tư. Vì vậy, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động để họ yên tâm gắn bó với công việc.



Nhờ được chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần, công nhân Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức luôn yên tâm, phấn khởi khi làm việc

Mặc dù mới đi làm hơn 1 năm nay, công việc đơn thuần là làm tạp vụ, nhưng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, chị Nguyễn Thị Nguyệt, công nhân Công ty cổ phần Prime Yên Bình vẫn được thưởng thêm 2 tháng lương. Như vậy, chưa kể quà Tết của công đoàn, chị Nguyệt đã có khoản tiền gần 20 triệu đồng (kể cả lương tháng 1/2022), đảm bảo chi tiêu, mua sắm cho gia đình.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt phấn khởi cho biết: “Từ ngày vào làm ở Công ty cổ phần Prime Yên Bình tôi rất yên tâm bởi doanh nghiệp luôn quan tâm, có chính sách chăm lo cho người lao động. Những lúc đau ốm, phải nghỉ việc hàng tuần tôi vẫn được giải quyết chế độ tiền lương, chi phí khám, chữa bệnh của bảo hiểm y tế, tổ chức Công đoàn, anh chị em trong công ty kịp thời thăm hỏi, tặng quà. Vào các ngày lễ, Tết người lao động đều có quà, tiền thưởng và được đi du lịch vào dịp hè (hoặc hỗ trợ bằng tiền)…”.

Cũng theo chia sẻ của chị Nguyệt, trước đây, chị làm công việc tự do nên thu nhập bấp bênh. Do không được đóng bảo hiểm, mỗi khi đau ốm, đi viện, chị phải chi tiêu nhiều khoản. Với mức lương 6 triệu đồng/tháng, lại được công ty đóng bảo hiểm nên chị thấy cuộc sống ổn định, đảm bảo hơn rất nhiều. Cũng như các công nhân khác trong công ty, chị Nguyệt sẽ được điều chỉnh tăng lương định kỳ theo quy định.

Năm 2021, cùng với 10 doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Prime Yên Bình được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động lần thứ nhất”. Ngoài ra, còn có 9 doanh nghiệp được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, biểu dương. Sự động viên, khuyến khích kịp thời giúp lan tỏa phong trào “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Việc quan tâm, chăm lo cho người lao động còn được các doanh nghiệp thể hiện hằng ngày, thông qua những suất ăn trong công ty. Hiện mức hỗ trợ bữa ăn ca thấp nhất tại các doanh nghiệp là 15.000 đồng/suất, cao nhất 35.000 đồng/suất. Tiêu biểu như ở Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Giày Phúc Yên, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên...

Nhiều doanh nghiệp còn có chính sách hỗ trợ đời sống cho công nhân, hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, thuê nhà ở từ 250-600 nghìn đồng/người/tháng. Điển hình như Công ty TNHH Exedy Việt Nam, Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức, Công ty TNHH BH Flex Vina…

Vào các ngày lễ, Tết, ngày thành lập công ty... nhiều doanh nghiệp tổ chức ăn uống, văn nghệ, thể dục-thể thao, cắm hoa, bốc thăm trúng thưởng… tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, giúp động viên tinh thần để người lao động yên tâm làm việc.

Năm 2021, mức tiền lương bình quân thực trả tại các doanh nghiệp trung bình từ hơn 7-8 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, các doanh nghiệp đều thực hiện điều chỉnh mức lương cơ bản bằng và cao hơn quy định; đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi phù hợp; tổ chức khám tầm soát ung thư sớm, mua bảo hiểm thân thể cho người lao động, tổ chức ngày hội gia đình, tham quan, nghỉ mát hằng năm, hỗ trợ xây nhà, tuyên dương con em công nhân có thành tích trong học tập… tạo sự gắn kết giữa công ty và gia đình đoàn viên công đoàn.

Để đảm bảo cho người lao động sản xuất trong điều kiện an toàn, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm, trang bị bảo hộ lao động theo vị trí làm việc; treo các biển cảnh báo tại chỗ làm việc có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu chế biến. Đảm bảo nguyên liệu phải có nguồn gốc rõ ràng, ghi chép 3 bước, thực hiện lưu mẫu.

Hằng năm, các doanh nghiệp đã tiến hành thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trong đó các vấn đề về tiền lương, bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, những vấn đề cơ bản về phúc lợi tiến bộ phù hợp quy định và nghị quyết hội nghị người lao động.

Tại một số công ty như cổ phần Thép Việt Đức, TNHH Fwkk... còn có những mô hình sinh thái không gian xanh phục vụ cán bộ, công nhân nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Không chỉ có không gian thoáng đạt, những nơi này còn được trang bị bàn ghế, sách báo, đồ uống, dụng cụ thể dục vận động tại chỗ... rất tiện ích để người lao động có thể sử dụng trong giờ nghỉ giải lao. Chính những mô hình chăm lo thiết thực, chu đáo của các doanh nghiệp là liều thuốc tinh thần để người lao động lấy lại sức khỏe, hoàn thành tốt công việc được giao.

Bài, ảnh: Hà Trần