Lan tỏa từ các phong trào thi đua ngành Thuế

Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các phong trào thi đua do Cục Thuế tỉnh phát động và triển khai luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia sôi nổi và tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng tạo nên những dấu ấn trong công tác thu NSNN của ngành Thuế tỉnh trong những năm qua.



Gắn với từng giai đoạn phát triển của tỉnh kể từ ngày tái lập, trong hơn hai thập kỷ qua, tổ chức bộ máy quản lý của Cục Thuế Vĩnh Phúc liên tục có sự thay đổi phù hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại công tác thuế.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, những mục tiêu đề ra trong các phong trào thi yêu nước của ngành Thuế tỉnh đều gắn liền với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn như: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ công chức thuế theo phương châm “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”...

Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện nghiêm túc công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế..., Cục Thuế tỉnh thường xuyên chú trọng đến việc phát huy sáng kiến, cải tiến công tác quản lý thuế.

Các sáng kiến ứng dụng hiệu quả được nhân rộng đến từng đơn vị, phục vụ công tác chuyên môn, nhất là trong quản lý thuế. Sau mỗi phong trào thi đua, ý thức, trách nhiệm cũng như sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế từng bước được nâng cao; khơi dậy tính tích cực, đoàn kết của từng cán bộ thuế để cùng đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm, đổi mới hình thức công tác thi đua khen thưởng, hàng năm Cục Thuế tỉnh phát động các phong trào thi đua gắn với yêu cầu nhiệm vụ theo từng thời điểm, nhiệm vụ cụ thể. Nhờ đó, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời được thực hiện nghiêm túc.

Hiệu ứng tích cực từ các phong trào thi đua trong những năm qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được thể hiện thông qua sự phấn đấu, nỗ lực, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức tác phong của toàn thể cán bộ, công chức thuế, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Thuế tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.

Tổng thu NSNN do ngành Thuế quản lý trong 5 năm qua đạt trên 135 nghìn tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách của ngành Thuế tỉnh trong 5 năm qua luôn vượt mức dự toán được giao (riêng năm 2017 thu đạt trên 80% dự toán do những lý do khách quan từ việc điều chỉnh cơ chế, chính sách cải cách hành chính thuế, cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô theo lộ trình cam kết với các nước ASEAN).

Đặc biệt, năm 2019, số thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt mức kỷ lục gần 31 nghìn tỷ đồng, vượt 27% dự toán và vượt 10,3% so với cùng kỳ, tăng gấp 300 lần so với năm đầu tiên tái lập tỉnh.

Với kết quả này, năm 2019, Vĩnh Phúc xếp vị trí thứ 3 miền Bắc và lọt TOP các địa phương dẫn đầu cả nước về số thu ngân sách. Đến nay, tỉnh đã hoàn toàn chủ động về nguồn lực tài chính, tự cân đối được thu chi, tạo nền tảng vững chắc tăng cường đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đóng góp không nhỏ cho ngân sách Trung ương và từng bước trở thành một trong những “điểm sáng” của bức tranh kinh tế trọng điểm miền Bắc.

Với những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh trong các lĩnh vực công tác, giai đoạn 2015 - 2019, 3 cá nhân tiêu biểu đã vinh dự được Chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng Ba, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tặng Bằng khen, Giấy khen...

Đảng bộ cục Thuế và tổ chức Đảng các Chi cục Thuế nhiều năm liền được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và một số tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh liên tục nhận Bằng khen, Giấy khen với nhiều thành tích, đóng góp quan trọng.

Hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và Cục Thuế tỉnh với những thành tích trong phát triển SXKD và gương mẫu, tự giác trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Mục tiêu xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Cục Thuế tỉnh là tập trung phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác thuế trong thời gian sớm nhất, đạt chất lượng cao nhất, gắn với đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp NSNN.

Đồng thời không ngừng nâng cao kỷ luật kỷ cương, đạo đức, tác phong trong thi hành công vụ của người cán bộ thuế. Phát huy những thành tích đạt được, Cục Thuế tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền; phát triển và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động lực, quyết tâm cho cán bộ, công chức. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, bám sát, mục tiêu, kế hoạch của ngành; xây dựng các tiêu chí thi đua hướng đến việc nâng cao kỹ năng quản lý thuế hiện đại.

Việt Sơn