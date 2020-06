6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, duy trì, đã phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.



Toàn tỉnh đã xây dựng mới 86 mô hình “4 an toàn” về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; duy trì hoạt động 35 cụm liên kết về an ninh, trật tự vùng giáp ranh, 16 ban bảo vệ dân phố, 180 tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 10.600 mô hình tổ liên gia tự quản.

Cùng với việc thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình, cụm liên kết, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 100% số vụ trọng án, 137/151 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 211 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 2,4 tỷ đồng, đạt hơn 90,7%.

Lực lượng công an tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cờ bạc qua internet, mại dâm, tội phạm liên quan đến lĩnh vực cầm đồ, hỗ trợ tài chính, “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện... đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Thúy Hường