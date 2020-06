Chú trọng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại doanh nghiệp

Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cùng với việc chủ động xây dựng các phương án, vật tư, trang thiết bị cho người, nhà ở, các hồ, đập, đê điều trên địa bàn, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại các doanh nghiệp được các cấp, các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm.



Công tác diễn tập PCTT&TKCN được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức thường xuyên. Ảnh: Chu Kiều





Năm 2020, dù chưa bước vào giai đoạn chính vụ mùa mưa bão, trên địa bàn tỉnh chưa chịu ảnh hưởng nhiều của các loại hình thiên tai nguy hiểm, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chịu những bất thường và trái quy luật của thời tiết, nắng nóng gay gắt đầu mùa và thời gian kéo dài.

Đáng chú ý, đợt giông lốc ngày 8-9/5, ngày 13/5 và 25/5 trên địa bàn đã làm tốc mái hơn 760 nhà; hơn 360 ha hoa màu bị ảnh hưởng và nhiều cây trồng lâu năm bị ngã đổ, gây thiệt hại ước khoảng gần 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, cơn giông, lốc chiều tối ngày 10/6 đã làm sập xưởng gỗ của Công ty TNHH Kiều Thi Jumma tại Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên) khiến 3 người chết, 18 người bị thương và sét đánh 1 người chết, 2 người bị thương tại xã Tam Quan (huyện Tam Đảo).

Ngoài những ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, thì sự tác động của thiên tai đối với các doanh nghiệp cũng không hề nhỏ. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời mọi tình huống của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo cung cấp, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có công văn về việc tăng cường công tác PCTT, TKCN và đảm bảo cung cấp, sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin của các cơ quan chức năng của tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thời tiết, thiên tai; tăng cường hơn nữa công tác rà soát, dự báo các khu vực, công trình, nhà xưởng có nguy cơ cao xảy ra sự cố để chủ động các biện pháp phòng, chống an toàn, hiệu quả nhằm giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động xây dựng và thực hiện tốt phương án, kế hoạch PCTT&TKCN với phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát, kịp thời hiệu chỉnh, bổ sung phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra cho phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của từng loại hình thiên tai tại địa phương, đơn vị mình. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia PCTT&TKCN theo quy định.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn, diễn tập đến cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động ứng phó với những nguy cơ, sự cố do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với các tình huống bão mạnh và siêu bão. Chấp hành nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và các văn bản, quy định, hướng dẫn liên quan.

Đối với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị cung ứng, khai thác, vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng vận hành lưới điện để gia cố, chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực để kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra, nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại đảm bảo an toàn, đặc biệt có phương án duy trì cấp điện cho các công trình phòng, chống thiên tai.

Chia sẻ về công tác PCTT tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Toản, Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Mẫu Nhôm Việt, Cụm KT-XH Hợp Thịnh cho biết: Ngay từ khi thiết kế, thi công xây dựng nhà xưởng, công ty đã chú ý đảm bảo các điều kiện chất lượng, an toàn nhằm phòng, tránh mưa lớn, giông lốc, sấm sét.

Trong quá trình hoạt động, cùng với thúc đẩy hoạt động SXKD của đơn vị, Ban giám đốc thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết. Tuyên truyền, nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động ứng phó với những nguy cơ, sự cố do thiên tai gây ra.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó, có tới 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai năm 2020 có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ xuất hiện giông lốc, mưa bão lớn xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài tương tự như các năm 2006, 2010 và năm 2016.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, cùng với xây dựng, gia cố nhà xưởng kiên cố, đảm bảo; thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo về thời tiết..., các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án, các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, đặc biệt đối với các tình huống bão mạnh, siêu bão.

