Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Luôn ấp ủ ước mơ làm giàu trên mảnh đất nơi mình sinh ra, anh Nguyễn Văn Thức, ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên đã nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm. Hiện nay, anh là chủ trang trại tổng hợp với mức thu nhập khá.



Mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Văn Thức ở xã Cao Minh cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.





Năm 2013, anh Thức tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học, Trường đại học Lâm nghiệp, nhưng trong tâm trí anh lại luôn nung nấu ý định phát triển kinh tế bằng nông nghiệp. Bởi theo anh, mỗi tấc đất là một tấc vàng, trong khi đất quê anh còn nhiều nhưng đang bị hoang hóa.

Anh Thức chia sẻ, gia đình anh vốn sản xuất gạch thủ công. Sau khi anh tốt nghiệp đại học cũng là lúc địa phương có chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công do ô nhiễm môi trường. Vì vậy, anh đã tận dụng diện tích đất bỏ hoang đó để thử nghiệm các mô hình trồng nấm, trồng thanh hao hoa vàng, nuôi chim bồ câu Pháp đẻ, nuôi dế, nuôi giun quế… Tuy nhiên, những năm ấy thị trường chưa tiêu thụ được, không có đầu ra nên anh đã thất bại nhiều lần.

Không nản chí, năm 2017, anh bắt tay đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp, chăn nuôi gà, cá, ngan, vịt và trồng cây ăn quả. Ban đầu, vay mượn được 100 triệu đồng, anh nuôi số lượng nhỏ gà, ngan, vịt, cá, mỗi loại khoảng 500 con. Cây ăn quả, anh chọn trồng ổi, táo vừa dễ chăm sóc, nhanh được thu hoạch và cũng dễ tiêu thụ.

Bước đầu mô hình cho hiệu quả, anh tiếp tục đầu tư, mở rộng; vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng. Đến nay, mỗi lứa, anh nuôi 2.500 con gà; ngan, vịt mỗi loại 1.000 con. Do nuôi theo hướng nông nghiệp sạch nên các sản phẩm của anh được thị trường ưa chuộng, thương lái thu mua tại nhà.

Để chăn nuôi an toàn, anh ủ ngô kết hợp trộn rau xanh, nuôi ruồi lính đen vào mùa hè và giun quế vào mùa đông để lấy bột cho gia cầm ăn thay bột cá. Hiện anh đang hướng tới mô hình chăn nuôi khép kín hữu cơ, vừa bảo đảm an toàn lương thực vừa giảm chi phí thức ăn, nếu mô hình thành công, sẽ giảm chi phí thức ăn từ 11 nghìn đồng/kg xuống còn từ 6-7 nghìn đồng/kg. Điều quan trọng là anh sẽ tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng với chi phí thấp hơn hiện tại.

Với đức tính cần cù cùng ý chí dám nghĩ, dám làm, đến nay, gia đình anh Thức đã có nguồn thu nhập ổn định, mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm cho 2-5 lao động địa phương.

