Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước ở Hội CCB xã Thượng Trưng

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường luôn gương mẫu thực hiện tốt trong các phong trào thi đua do các cấp hội và địa phương phát động, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu”. Các CCB đã nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo vượt khó vươn lên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; qua đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.



Mô hình trang trại tổng hợp của CCB Lê Văn Kiều, thôn Phú Hạnh, xã Thượng Trưng cho thu lãi từ 100-200 triệu đồng/năm.





Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” với 5 nội dung do BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động, Hội CCB xã Thượng Trưng đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua sinh hoạt chi hội, triển khai học tập các nghị quyết của Ðảng, lồng ghép vào các chương trình truyền thông văn hóa, xã hội của MTTQ và các đoàn thể...

Qua đó, thu hút đông đảo hội viên tích cực tham gia, đạt nhiều kết quả thiết thực. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và uy tín trước quần chúng, nhiều hội viên CCB xã đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các đồng chí được hội bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp luôn gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng. Ngoài việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, hội viên Hội CCB xã đã tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, trong đó có đóng góp của các hội viên Hội CCB, xã Thượng Trưng về đích nông thôn mới từ cuối năm 2013. Tuy nhiên, để nâng cao các tiêu chí, trên địa bàn xã còn 5 nhà văn hóa thôn cần được làm mới, mở rộng. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, năm 2019, Hội CCB xã đã vận động 97 gia đình hội viên, thuộc 4 thôn (xóm Mới B, Thọ Trưng, Phú Trưng A và xóm Đơi) tự nguyện hiến hơn 3.100 m2 đất.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, các chi hội tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền, vận động, giải quyết những vấn đề, vụ việc khiếu kiện phức tạp ngay từ cơ sở. Riêng năm 2019, các tổ trưởng tổ liên gia do CCB làm tổ trưởng đã phối hợp với lực lượng công an tiếp nhận đơn, tham gia hòa giải thành công 6 vụ việc, trong đó, chủ yếu là việc tranh chấp đất đai và mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

Thực hiện phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo, Hội CCB xã Thượng Trưng đã tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Để giải quyết khó khăn về vốn cho hội viên, ngoài việc đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn ưu đãi, Hội CCB xã còn xây dựng quỹ hội được hơn 430 triệu đồng cho hội viên vay giải quyết việc làm cho 55 lao động.

Hội còn thành lập Câu lạc bộ "CCB làm kinh tế giỏi" gồm 12 thành viên. Câu lạc bộ là ngôi nhà chung để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình cho hiệu quả kinh tế cao áp dụng vào thực tế.

Tận dụng lợi thế có nhiều diện tích mặt nước, một số hội viên đã xây dựng mô hình trang trại tổng hợp (V.A.C) kết hợp giữa chăn nuôi, trồng trọt và thả cá mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như mô hình trang trại tổng hợp của CCB Lê Văn Kiều, thôn Phú Hạnh mỗi năm thu lãi 150 triệu đồng hay mô hình nuôi bò sữa và thả cá của hội viên Bùi Văn Thược ở thôn xóm Mới A, trừ chi phí thu lãi mỗi năm từ 500-700 triệu đồng…

Các phong trào thi đua của Hội CCB xã Thượng Trưng đã và đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hiện Hội CCB xã không còn hộ hội viên nghèo, gần 70% hội viên có mức sống khá, giàu. Qua bình xét, có gần 97% hội viên đạt “CCB gương mẫu”; gần 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Hội CCB xã được công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Những kết quả đó là động lực để cán bộ, hội viên CCB xã tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: Mai Anh