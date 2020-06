Khai thác lợi thế phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương, chính quyền xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đề ra nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn gắn với bảo vệ môi trường; góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi.



Mô hình nuôi ếch giống ở thôn Cam Lâm, xã Minh Quang cho hiệu quả kinh tế cao





Với diện tích khoảng 30% đất tự nhiên là địa hình đồi, núi thấp, có nhiều bãi chăn thả thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, xã Minh Quang đã phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi với quy mô lớn. Đặc biệt, người dân đã chuyển đổi từ chăn nuôi theo hình thức truyền thống sang chăn nuôi theo hướng an toàn, bảo vệ môi trường.

Đến thăm mô hình nuôi lợn theo hướng VietGAP của gia đình anh Trần Văn Năm, ở thôn Đầu Vai, chúng tôi ấn tượng bởi hình thức chăn nuôi an toàn, cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình.

Anh Năm chia sẻ: “Đến nay, đã gần 20 năm tôi phát triển kinh tế từ việc chăn nuôi lợn. Lúc đầu, chỉ ở quy mô nhỏ với vài chục con, song thường xuyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và sự bấp bênh của giá cả thị trường nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, tôi và một số hộ dân trong xã được tập huấn các kỹ thuật chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP, ngay sau đó, tôi đã quyết định vay các nguồn vốn ưu đãi đầu tư xây dựng chuồng trại khép kín, với hơn 3.000m2, nằm cách xa khu dân cư, có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm”.

Hiện nay, trang trại chăn nuôi lợn an toàn của gia đình anh Năm có khoảng 120 con lợn nái, hơn 900 con lợn thương phẩm. Vì luôn bảo đảm các quy định nghiêm ngặt trong quá trình chăn nuôi an toàn, do đó, trang trại lợn của gia đình anh Năm không bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi vừa qua.

Đàn lợn thương phẩm của gia đình anh Năm được thương lái ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến thu mua với giá cao. Mỗi năm, trang trại cho thu lãi hơn 600 triệu đồng từ việc nuôi lợn theo hướng an toàn, giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 - 8 lao động địa phương, với mức lương hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ gia đình anh Năm, ở xã Minh Quang đã có nhiều hộ dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng an toàn, cho hiệu quả kinh tế cao. Cấp ủy, chính quyền xã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp.

Hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng. Duy trì và phát triển đàn lợn, tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn liên kết tại các trang trại theo phương thức công nghiệp và bán công nghiệp, với quy mô từ vài trăm con đến hàng nghìn con, đã tạo ra khối lượng hàng hóa lớn và giá trị sản xuất cao.

Tổng đàn lợn trên địa bàn toàn xã có hơn 20.000 con; có 7 mô hình chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP. Địa phương cũng tận dụng lợi thế địa hình đồi để tập trung phát triển mạnh đàn trâu, bò. Toàn xã hiện nay có hơn 300 con trâu, hơn 900 con bò. UBND xã khuyến khích người dân đưa các con giống cho hiệu quả kinh tế cao vào chăn nuôi như lươn, ếch, các loại cá mè, trắm, chép lai, trôi, rô phi đơn tính…

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được địa phương quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi; khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa, sắn hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi…

Chủ tịch UBND xã Minh Quang Đào Hồng Sáu cho biết: "Xác định chăn nuôi là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian tới, địa phương sẽ xây dựng 10 - 12 mô hình nuôi lợn, gà, chim bồ câu theo hướng an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Tổ chức chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho nông dân; vận động người dân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi; tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi của các cấp nhằm thu hút doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào chăn nuôi theo hướng an toàn.

Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích người dân nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả cao, có sự liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, gắn với thị trường nhằm từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất chăn nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thu nhập cao và ổn định cho người chăn nuôi trên địa bàn".

Bài, ảnh: Kim Hiền