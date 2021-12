Ra mắt 6 đơn vị phân phối Thảo Điền Green giai đoạn 2

ERA Việt Nam, CBRE, Đất xanh Plus, Mland Miền Nam, Everland, The One sẽ là cầu nối đưa sản phẩm thuộc giai đoạn 2 dự án Thảo Điền Green đến tay khách hàng.

Dự án Thảo Điền Green của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC định hướng mang đến không gian sống cao cấp với hệ thống tiện ích nội khu được thiết kế thông minh kết hợp không gian xanh, tạo ra các tiện ích sinh hoạt đa dạng. Sau thành công giai đoạn 1, SIC tiếp tục đồng hành cùng 6 đơn vị phân phối. Trong đó, Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam được điều hành bởi Realogy Holdings Corporation, tập đoàn về dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới có tổng số hơn 14.100 văn phòng với 272.300 nhân viên kinh doanh tại 112 quốc gia trên thế giới. Công ty TNHH CBRE Việt Nam thuộc CBRE Group. Hiện nay, tập đoàn CBRE đã có mặt khắp nơi trên toàn thế giới với hơn 450 văn phòng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Sau những giờ làm việc vất vả, cư dân có thể thư giãn trong dòng nước mát lạnh của hồ bơ vô cực tại Thảo Điền Green Công ty cổ phần Bất động sản Đất xanh Plus là thành viên của Tập đoàn Đất Xanh, đơn vị dịch vụ bất động sản cao cấp uy tín hàng đầu, với danh mục sản phẩm đa dạng gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, bất động sản nghỉ dưỡng. Mland Miền Nam là một thương hiệu bất động sản nổi bật, dẫn đầu ngành. Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc Everland là cái tên quen thuộc, mang đến những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi nhuận tối ưu cho khách hàng. Cuối cùng là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One, thương hiệu nổi tiếng qua hàng loạt sản phẩm căn hộ cao cấp, bất động sản nghĩ dưỡng, các đô thị hiện đại... Đã đồng hành cùng nhau tạo nên thành công ở đợt mở bán giai đoạn 1, vì thế chủ đầu tư SIC tin tưởng để tiếp tục cùng nhau kiến tạo thành công ở giai đoạn 2 của dự án Thảo Điền Green. Hiện khách hàng mua căn hộ trong giai đoạn này sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt từ chủ đầu tư SIC với chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng, miễn phí quản lý, tỉ lệ chiết khấu hấp dẫn... Thảo Điền Green là một trong những dự án căn hộ cao cấp nằm tại trung tâm quận 2 cũ, nay là TP Thủ Đức, được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Sở hữu vị trí đẹp trong khu Thảo Điền, dự án Thảo Điền Green có quy mô 5.000 m2, với 25 tầng, cung ứng 204 căn hộ đa dạng diện tích. Ngay từ khi ra mắt, dự án nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách hàng và nhà đầu tư, bằng chứng là sự thành công của lần mở bán đầu tiên khi tất cả căn hộ mở bán ở giai đoạn này đã tìm được những chủ nhân đích thực. Phối cảnh Thảo Điền Green nhìn từ trên cao Trong sự kiện ra mắt dự án căn hộ cao cấp Thảo Điền Green vào cuối tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên dự án căn hộ cao cấp đã tiếp cận gần hơn với khách hàng qua công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality – VR). Chủ đầu tư SIC mong muốn mang đến trải nghiệm chân thật cho khách hàng trong không gian ảo. Khách hàng có thể thấy từng chi tiết nội thất trong căn hộ mẫu đã thi công, tương tác tại thời điểm lễ mở bán diễn ra. Hệ thống tương thích đa dạng trên nền tảng trực tuyến web, iOS, Android, mang lại cảm nhận chân thật về không gian sống của Thảo Điền Green cho người xem. Trong buổi mở bán ngày 23/10, các thông tin, hình ảnh rõ nét về dự án Thảo Điền Green giúp khách hàng có những cảm nhận tích cực về một không gian sống an dưỡng cho bản thân và gia đình sau ngày làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, nhờ vị trí thuận lợi, dự án còn mang đến không gian giúp cộng đồng cư dân giao lưu, gắn kết, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển tại nơi mình sinh sống. Thu Hà (theo vnexpress.net, ngày 12/12/2021)