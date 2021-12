Trên 21.500 khách hàng được tiếp cận vốn tín dụng “tam nông”

Quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, thời gian qua, Agribank Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ cho vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.



Agribank Vĩnh Phúc luôn đồng hành, kịp thời chia sẻ những khó khăn với khách hàng.





Đến hết tháng 11/2021, tổng dư nợ của Agribank Vĩnh Phúc đạt 11.495 tỷ đồng với 21.500 khách hàng, tăng 19% so với đầu năm, đạt 104,1 kế hoạch năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 8.244 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 3.251 tỷ đồng.

Cùng với đó, Agribank Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác tuyên truyền các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ngân hàng điện tử, bảo an tín dụng... kịp thời chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Hồng Tính