Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá… là giải pháp mà các cấp chính quyền, ngành chức năng, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống đưa ra để kích cầu, tạo sức bật cho Khu du lịch Tam Đảo sau dịch Covid-19.



Đồng loạt giảm giá

Theo thống kê của UBND thị trấn Tam Đảo, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 5 tháng đầu năm 2020, lượng khách đến Khu du lịch Tam Đảo giảm mạnh, chỉ đạt gần 75 nghìn lượt, giảm 62% so với cùng kỳ; doanh thu chỉ khoảng 26 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Khách sạn Hanvet (Tam Đảo) đang áp dụng giảm giá 50% đối với tất cả các loại phòng nghỉ. Ảnh: Thế Hùng





Kinh doanh sụt giảm, doanh thu thấp, khiến nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú phải bù lỗ để duy trì hoạt động. Trước tình hình đó, để kích cầu, tạo sức bật cho Khu du lịch Tam Đảo, các cấp chính quyền, ngành chức năng, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống đã đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá phòng, dịch vụ.

Cùng đó, thực hiện chỉnh trang đô thị, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Giám đốc Khách sạn Hanvet Đỗ Trọng Hào chia sẻ: "Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, doanh thu lợi nhuận từ đầu năm đến nay gần như bằng không. Tuy nhiên, để kích cầu, hút khách trở lại hơn 1 tháng nay (kể từ khi được phép hoạt động trở lại), Khách sạn Hanvet đã áp dụng giảm giá 50% đối với tất cả các loại phòng nghỉ của đơn vị. Đồng thời, liên kết với các nhà hàng phục vụ đồ ăn khi khách có nhu cầu. Nhờ đó,công suất phòng tại Khách sạn Hanvet vào dịp cuối tuần đạt từ 70 - 80%".

Ông Đỗ Trọng Hào cho biết thêm, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, ngành du lịch, đẩy mạnh hoạt động SXKD, song phải đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng, khách sạn Hanvet thường xuyên phun thuốc khử khuẩn xung quanh khuôn viên, vệ sinh phòng ốc sạch sẽ và bố trí thêm các điểm rửa tay. Trong quá trình đón và phục vụ, yêu cầu du khách khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào khách sạn…

Để phục hồi kinh doanh, kích cầu du lịch, cùng với việc áp dụng giảm tối đa giá phòng và các dịch vụ khác thì nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú ở Khu du lịch Tam Đảo đã tận dụng thời gian nghỉ rà soát, nghiên cứu cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm hút khách.

Đại diện Khách sạn Sao Mai cho biết: "Trong thời gian nghỉ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách sạn đã dành nguồn kinh phí hơn 4 tỷ đồng đầu tư xây dựng bể bơi và cải tạo khuôn viên khu vực đốt lửa trại của khách sạn. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách".

Tháo gỡ để bứt phá

Để từng bước phục hồi tăng trưởng du lịch của địa phương sau dịch Covid-19, UBND thị trấn Tam Đảo, Hiệp hội Du lịch Tam Đảo đã kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá để thu hút khách đến Khu du lịch Tam Đảo.

Du khách đến Khu du lịch Tam Đảo tham quan, nghỉ dưỡng đã tăng trở lại. Ảnh: Thế Hùng





Đẩy mạnh các giải pháp kích cầu, chỉ sau 1 tháng hoạt động trở lại, Khu du lịch Tam Đảo đã dần phục hồi, mặc dù chưa nhộn nhịp, tấp nập như thời gian trước, nhưng không còn cảnh đìu hiu như những ngày mới bùng phát dịch Covid-19 và khi mới mở cửa trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tam Đảo Nguyễn Thị Hoa, để tạo sức bật cho du lịch Tam Đảo, các cấp chính quyền, cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tới du khách hình ảnh của Khu du lịch Tam Đảo, đặc biệt là những chính sách ưu đãi và các sản phẩm du lịch mới mà các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn tại Tam Đảo đang triển khai. Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú không nên vội vàng cắt bỏ những chính sách ưu đãi, kích cầu khi khách tăng trở lại mà phải có lộ trình phù hợp.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cùng sự đồng lòng của các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, chắc chắn Khu du lịch Tam Đảo sẽ đạt được những kết quả khả quan trong thời gian tới.

Trần Tỉnh