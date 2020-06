Chọn thực phẩm trong cơn “bão giá”

Nhiều tháng qua, giá lợn hơi liên tục tăng "phi mã", khiến giá thịt lợn thương phẩm tới tay người tiêu dùng có giá cao (từ 160 - 200 nghìn đồng/kg). Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, giữa “bão giá” thịt lợn, nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sử dụng các loại thực phẩm thay thế như thịt gia cầm, thủy sản, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu. Đây được coi là giải pháp cần thiết giảm sức ép cho nguồn cung thịt lợn trong nước, tránh tình trạng găm hàng, đẩy giá mặt hàng này tiếp tục lên cao.



Khi thịt lợn tăng "phi mã"...

Khoảng 2 tuần gần đây, giá lợn hơi tăng "phi mã" ở cả 3 miền trong cả nước, có ngày chạm mức kỷ lục vượt ngưỡng 100 nghìn đồng/kg. Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các địa phương trong tỉnh cho thấy, giá thịt lợn thương phẩm giữ ở mức 160 - 180 nghìn đồng/kg, thậm chí có ngày lên tới 200 nghìn đồng/kg.

Giá thịt lợn tăng cao khiến cả tiểu thương và người tiêu dùng "méo mặt". Ảnh: Thế Hùng





Giá thịt lợn tăng chóng mặt khiến người tiêu dùng “dè dặt” hơn trong việc lựa chọn, sử dụng thịt lợn trong bữa cơm gia đình. Xách làn đi chợ sớm để chuẩn bị bữa cơm trưa, sau khi tham khảo giá ở 2 hàng thịt lợn, chị Nguyễn Thùy Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên quyết định chọn mua thịt vịt.

Chị Linh chia sẻ, mặc dù tăng cao, nhưng với giá từ 90 - 100 nghìn đồng/kg thịt lợn thương phẩm như trước kia, có thể mỗi lần đi chợ chị mua 1 - 2 kg thịt lợn, xương..., song khi thịt lợn tăng giá, nhích dần ở mức 120 - 130 nghìn đồng/kg, số lượng mua giảm dần. Đến nay chạm ngưỡng 180 nghìn đồng/kg, cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay, chị chuyển hướng sang sử dụng thịt vịt, cá để thay thế, vừa giúp giảm chi phí, vừa thay đổi khẩu vị cho cả gia đình.

Cùng chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Hoa, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên cho rằng, tuy thịt lợn chế biến được nhiều món ăn và dễ ăn, nhưng giá cả “leo thang” nên với mức lương hưu ít ỏi của bà, việc hạn chế sử dụng thịt lợn và lựa chọn các loại thực phẩm khác thay thế là điều cần thiết.

Theo chia sẻ của chị Khổng Thị Hường, tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Cầu, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, do giá thịt lợn tăng cao nên việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn, bởi người dân ăn ít hơn; trong khi đó, đi chợ mà ế từ 2 kg thịt lợn là coi như không có lãi.

Cũng theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Quân - chồng chị Hường, việc mua lợn hơi về thịt cũng khó hơn vì nguồn hàng trong dân khan hiếm hơn trước, nhiều hộ mới tái đàn trở lại sau dịch bệnh nên lợn chưa đến tuổi xuất bán. Thịt lợn giá cao, vừa khó mua, khó bán, khiến nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này "méo mặt".

Còn đối với người tiêu dùng, trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã khiến nhiều người mất việc làm, thu nhập giảm trong khi giá thịt lợn tăng kéo theo chi phí hàng ngày tăng, khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.

... khuyến khích lựa chọn thực phẩm thay thế

Được biết, đến nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh còn hơn 400 nghìn con với hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi quy mô từ 30 con trở lên. Sở dĩ giá thịt lợn liên tục tăng cao là do phần lớn các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, chưa áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình cung ứng thịt lợn đến tay người tiêu dùng qua nhiều khâu trung gian, mất nhiều chi phí; dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ năm 2019 khiến tổng đàn lợn giảm mạnh, trong khi việc tái đàn cần thời gian cũng như gặp khó khăn do giá các vật tư đầu vào chăn nuôi tăng, dịch bệnh vẫn dễ tái phát...; mặc dù Chính phủ, ngành Nông nghiệp đã có các giải pháp nhằm kiểm soát, bình ổn giá giá, song giá thịt lợn hơi tại nhiều tỉnh thành vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Mặt hàng gà thịt được tiêu thụ mạnh thay thế thịt lợn. Ảnh: Thế Hùng





Trong khi giá thịt lợn tăng kỷ lục thì giá các loại thịt bò, gia cầm, thủy hải sản giữ ở mức ổn định, thậm chí giá gia cầm, hải sản giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19... giúp người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi việc chọn mua thực phẩm hơn.

Theo phân tích của các ngành chức năng, mặc dù các siêu thị đẩy mạnh việc nhập khẩu các mặt hàng thịt lợn đông lạnh, song dễ rủi ro về giá do Trung Quốc cũng đang tăng mạnh lượng thịt nhập khẩu, bù đắp sản lượng cung ứng thiếu hụt trong nước; việc tái đàn cần thời gian dài để khôi phục ngành chăn nuôi sau dịch bệnh; nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi cao... bởi vậy, việc vận động người dân chuyển đổi sang dùng các thực phẩm khác thay thế thịt lợn là giải pháp hữu hiệu, cần thiết và lâu dài.

Mới đây, UBND tỉnh đã có công văn về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và giải pháp kiểm soát, giảm giá thịt lợn. Trong đó, tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá thịt lợn lên cao và các cơ quan báo chí, thông tấn của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng thực phẩm như tăng sử dụng thực phẩm từ gia cầm, thủy sản là những sản phẩm có nguồn cung lớn, chất lượng tốt, giá phù hợp...

Lưu Nhung