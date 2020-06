Cơ hội mới để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Uy tín và vị thế của Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao từ những thành công đạt được trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19. Đây được xem là "cơ hội vàng" để thế giới biết đến Việt Nam với lợi thế đặc biệt là điểm đến đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận các dòng vốn. Trong bối cảnh tình hình Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc kiểm soát tốt dịch bệnh ở Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đang tạo thế mạnh để đi trước một bước trong việc phục hồi kinh tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).



Vượt qua những khó khăn do tác động của Covid-19, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đang thực hiện những giải pháp duy trì sản xuất, đảm bảo sự ổn định về việc làm, thu nhập cho người lao động.



Với mục tiêu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng PCI, tiếp tục xây dựng và cải thiện môi trường thực sự minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư SXKD, năm 2020, Vĩnh Phúc thực hiện đổi mới hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

Theo đó, cùng với tập trung làm tốt công tác phòng chống Covid-19, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, triển khai dự án, tỉnh luôn chú trọng hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, hoặc thay đổi phương án SXKD; đồng thời, quyết liệt bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và cung cấp các dịch vụ thiết yếu để thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp…

Đặc biệt, tận dụng “cơ hội vàng” khi kiểm soát tốt dịch bệnh Covid- 19, tỉnh chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ; phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp về các quy định, chính sách mới trong thu hút đầu tư.

4 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, tổng vốn đăng ký 24,66 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019 thì tổng nguồn vốn đầu tư cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn của các dự án FDI chỉ bằng 24% và đạt 22% kế hoạch năm.

5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 69,4%, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng khoảng 50% so với năm 2011. Nguyên nhân là do sản xuất linh kiện điện tử - ngành đóng góp chủ lực cho sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu của tỉnh gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất và thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, lượng tiêu thụ ô tô, xe máy vẫn gặp nhiều khó khăn khi chỉ số sản xuất ngành ô tô giảm 29%, ngành xe máy giảm 18,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Vĩnh Phúc lại có tới 6/ ngành trong 18 ngành công nghiệp chủ yếu lại có chỉ số sản xuất và tiêu thụ tăng; trong đó, tăng nhiều nhất là ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy với 46,5%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 25,3%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 14%; ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 11%...

Nhờ cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, một số chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2019 có sự cải thiện đáng đáng kể; trong đó chỉ số Gia nhập thị trường của Vĩnh Phúc từ vị trí thứ 56 năm 2018 vươn lên đứng thứ nhất cả nước với 8,65 điểm. Chỉ số gia nhập thị trường theo tiêu chí của VCCI gồm 10 chỉ tiêu thành phần liên quan chủ yếu đến thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và hoàn thiện các thủ tục để chính thức hoạt động.

Để đạt được mục tiêu thu hút 550 triệu USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư từ các dự án DDI trong năm 2020, trên cơ sở phát huy tốt lợi thế về môi trường đầu tư an toàn, tỉnh đã xây dựng và triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư hướng đến thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia; trọng điểm là các quốc gia Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật. Đó cũng là định hướng lớn trong Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 3 năm 2020.

Ngoài các chính sách về thuế, hỗ trợ tìm nguồn nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn kịp thời giải ngân các nguồn vốn, các gói hỗ trợ, giúp doanh nghiệp có thêm tiềm lực tài chính khắc phục khó khăn, ổn định và mở rộng quy mô sản xuất, giữ chân người lao động và bứt phá về đích trong năm 2020.

Giải quyết khó khăn về nguồn nhân lực, tỉnh tiếp tục khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn; tập trung chỉ đạo hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để động viên, hỗ trợ người lao động quay trở lại đơn vị làm việc cũng như tìm kiếm, tuyển dụng lao động mới. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, có chính sách giãn, giảm lãi suất cho vay; thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm đáp ứng kịp thời về vốn và nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp.

Mặc dù so với cùng kỳ năm 2019, số dự án FDI đầu tư vào tỉnh năm nay ít hơn 14 dự án và chỉ bằng 18,6% về tổng vốn, song với những chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn, Vĩnh Phúc đang thực hiện được mục tiêu sớm hoàn tất, đưa vào khai thác, cung ứng mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp, ổn định và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, các biện pháp mạnh mẽ chống dịch Covid-19, bao gồm các biện pháp y tế cộng đồng và các gói hỗ trợ kinh tế hiệu quả đã đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Ðiều này sẽ giúp tỉnh giữ được đà tăng trưởng kinh tế, tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời duy trì niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài về một địa chỉ đầu tư an toàn, hấp dẫn, cạnh tranh về kinh doanh. Phát huy thế mạnh, tận dụng “cơ hội vàng” để đón các cơ hội đầu tư mới, Vĩnh Phúc đang nỗ lực tạo sự bứt phá về chỉ số PCI trong năm 2020.

Bài, ảnh: Hồng Chiến