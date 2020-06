“Bà đỡ” cho các quỹ tín dụng nhân dân

Với vai trò là “Ngân hàng của các quỹ tín dụng nhân dân”, trong những năm qua, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Vĩnh Phúc (Co-op Bank Vĩnh Phúc) luôn làm tốt công tác điều hòa vốn cho các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), cho vay hỗ trợ hệ thống QTDND phát triển hoạt động an toàn, hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.



Tính đến tháng 3/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Co-op Bank Vĩnh Phúc đạt 949,5 tỷ đồng; tăng 72,2% so với 2013. Ảnh: Trần Tỉnh



Sau khi chuyển đổi từ Quỹ tín dụng Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác tháng 7/2013, Co-op Bank Vĩnh Phúc đã từng bước hoàn thiện về tổ chức, hoạt động, năng lực tài chính, trình độ quản trị, hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin…

Tính đến tháng 3/2020, tổng nguồn vốn hoạt động đạt 949,5 tỷ đồng; tăng 398,6 tỷ đồng, tăng 72,2% so với 2013. Trong đó, vốn huy động đạt 743,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,3% trong tổng nguồn vốn, tăng 582,5 tỷ đồng, tăng 361,3% so với năm 2013. Cùng với sự trợ lực từ hệ thống, Co-op Bank Vĩnh Phúc đã mở rộng, tăng trưởng dư nợ tín dụng cả về quy mô và chất lượng. Tính đến cuối năm 2019, tổng dư nợ cho vay đạt 811,2 tỷ đồng, tăng 282,8 tỷ đồng so với năm 2013.

Với vai trò là “Ngân hàng của các QTDND” trên địa bàn, những năm qua, Co-op Bank Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác điều hòa vốn, cho vay hỗ trợ thành viên, hỗ trợ hệ thống QTDND phát triển hoạt động an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng đã triển khai các sản phẩm cho vay hợp vốn và cho vay liên kết để cho các Quỹ có thể cho vay thành viên khi bị giới hạn hạn mức cho vay; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn dự án đối với các QTDND như: Vốn dự án phát triển biogas (ADB 2513), vốn dự án tài chính doanh nghiệp nông thôn (ADB 1802)…

Đặc biệt khi các Quỹ gặp khó khăn trong hoạt động, Ngân hàng Hợp tác cho vay hỗ trợ khả năng chi trả kịp thời, giúp Quỹ vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy các quỹ phát triển ổn định, an toàn. Đến tháng 3/2020, tiền gửi vốn điều hòa các QTDND đạt 600,6 tỷ đồng, tăng 530,9 tỷ đồng, tăng 701,3% so với năm 2013. Dư nợ cho vay QTDND đến cuối 2019 cũng đạt 144,5 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Co-op Bank Vĩnh Phúc còn tích cực triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện tại tới các thành viên là các QTDND. Hiện nay, Chi nhánh có 9/31 QTDND trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tham gia dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ cho các thành viên thông qua CF-ebank của Ngân hàng Hợp tác, qua đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu cho QTDND.

Mặt khác, Co-op Bank Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác giám sát việc chấp hành các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN và chấp hành các chỉ tiêu khuyến cáo của ngân hàng hợp tác và đã phát hiện kịp thời những QTDND chưa chấp hành các chỉ tiêu về giám sát an toàn theo quy định của NHNN Việt Nam. Từ đó đưa ra những khuyến cáo, tư vấn giúp các QTDND khắc phục tồn tại, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động

Chính vì vậy, đến nay hầu hết các QTDND trên địa bàn tỉnh đều có bước phát triển lớn mạnh, hoạt động an toàn, hiệu quả. Hệ thống QTDND cùng với Co-op Bank Vĩnh Phúc đã trở thành một kênh tín dụng thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ Ngân hàng cho các đối tượng nghèo, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, đặc biệt góp phần hạn chế và đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn nông thôn.

Theo đại diện của Co-op Bank Vĩnh Phúc, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, chi nhánh tiếp tục thực hiện và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác điều hòa vốn đối với hoạt động QTDND; hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, hỗ trợ hoạt động ngân hàng đối với QTDND thành viên; tham gia xử lý đối với QTDND thành viên gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động. Phấn đấu xây dựng Co-op Bank Vĩnh Phúc là Ngân hàng của tất cả các QTDND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết đảm bảo an toàn của hệ thống thông qua việc hỗ trợ tài chính và giám sát hoạt động của các QTDND.

Đặc biệt, trong năm 2020, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp huy động vốn điều hòa từ các QTDND, khuyến khích các QTDND gửi vốn với thời hạn dài và ổn định, chi nhánh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ thẻ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiện tích thẻ ghi nợ nội địa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng khi sử dụng sản phẩm thấu chi đối với thẻ ghi nợ nội địa. Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử đến các QTDND thông qua hệ thống thanh toán chuyển tiền CF-ebank, nhằm tăng cường tính liên kết hệ thống giữa NHHT và các QTDND, đặc biệt trong công tác điều hòa vốn của hệ thống.

Nguyễn Hường